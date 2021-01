Novia de Rix responde a los ataques en redes sociales: “No se metan en mi relación”

Luego de la denuncia de abuso sexual que la influencer Nath Campos hizo contra el youtuber Rix, fue la pareja de éste quien señaló que ha recibido ataques en las redes sociales.

La también youtuber Annita Shpak compartió en sus historias de Instagram que ha sido víctima de ataques y comentarios ofensivos en las redes sociales, por lo que pidió que esto se detuviera.

“Amigos, me llegan muchos mensajes y comentarios feos y ofensivos de otra gente que no conoce y no sabe bien la historia”, escribió.

Foto: Instagram

Novia de Rix responde

Luego de ello, la joven de origen ucraniano pidió que se detuvieran los mensajes de odio en su contra y pidió a los internautas que no se metieran en su relación de pareja con Rix.

“Mucha gente al parecer está metiéndome en todo esto. Les pido no se metan en mi vida ni en mi relación. Gente quiere atención y es triste que aprovechen la situación para hacerme daño a mí y a mi familia”, escribió la joven.

Por otra parte, el youtuber Rix pidió que se detuvieran los ataques en contra de su novia, y señaló que ella no está involucrada en lo sucedido.