¡Los astros te hablan! Conoce tu HORÓSCOPO del lunes 25 de enero de 2021

Conocer la energía de cada día es una manera de ordenar la vida; con esta información podemos saber cuál de los días es más propicio para las acciones que debamos realizar, y así, aspectar todo mejor, de forma práctica y eficaz.

Los lunes el astro nocturno que rige todo lo que tiene relación con lo femenino, la intuición y la receptividad oculta. Es un magnífico día para conectarse con los temas femeninos (seas de Marte o de Venus). Es favorable también para las mudanzas.

Descubre los mensajes que tienen los astros para ti el día de hoy.

Aries (21 marzo-20 abril)

Estás en un punto en el que sabes que necesitas muchísima atención, Aries. Tienes tantas cosas en la cabeza, que lo único que estás buscando es una vía de escape. Hoy es momento de atacar el problema y seguir como si nada. ¡Tú puedes!

Tauro (21 abril-21 mayo)

Es momento de reclamar lo que es tuyo, Tauro. Ya estuvo bueno de que ayudes a todos y dejes que se aprovechen de ti. No tengas miedo de mirar más por ti y tu futuro. Esta vez tendrás que ser muy inteligente e idear una estrategia para poder salirte con la tuya.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Sabes que deberías de haber tomado una decisión y no lo hiciste, Géminis. Desde hace tiempo deberías de haber pedido ayuda, no lo hiciste y ahora te arrepientes de ello. Aprovecha este lapsus de conciencia que tienes y toma las riendas de tu vida. No tengas miedo en enfrentarte a esa situación y pedir ayuda.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Poco a poco te estás liberando de toda esa carga que tenías a tus espaldas y que no te dejaba ni respirar, Cáncer. Estás empezando a ver el fin a problemas que pensabas que nunca iban a terminar. Todo esto te está sirviendo muchísimo para aprender y para crecer como persona.

Leo (23 julio-22 agosto)

Es un buen momento para tomar decisiones, Leo. Pero primero trata de relajarte, pues estás pasando por momentos de mucha tensión. Trata de consentirte y si puedes ve por un masaje o consiéntete con un baño bien caliente, para eliminar toda esa tensión que no te deja descansar.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Te sientes como en stand-by, reflexionando a tope todo lo que está sucediendo en tu cabeza, Virgo. También te sientes estancado porque no puedes pasar a la acción. Por eso prefieres reflexionar sobre cómo salir de este bucle.

Libra (23 septiembre-22 octubre)



Te estás replanteando muchas cosas, Libra. Estás mirando al pasado pensando que quizá otra decisión hubiera sido la más indicada. Incluso, por momentos, sientes nostalgia de quién eras hace años y de la vida que llevabas antes. Y con esto te replanteas dar un giro a tu vida.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Te estás cansando de tener que lidiar con personas que se creen que tu trabajo no vale absolutamente nada. No vas a dar tu brazo a torcer, ya más que nada por orgullo. No dejarás que la gente se aproveche de tu esfuerzo y trabajo.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Estos últimos días, tu vida ha estado llena de imprevistos de última hora que te desubican por completo. Sientes que das lo mejor de ti pero que al final pasa algo que hace que todo se vaya a la mierda y la verdad, te sientes un poco frustrado. ¡Ánimo, Sagi!



Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Estás guardando demasiadas cosas para ti. No quieres que la gente a la que quieres te vea mal y estás aguantando todo lo que puedes y más. Necesitas demostrar que eres fuerte, que todo esto no es nada para ti, pero en realidad no es así. Si te doblegas un poco, no pasa nada, Capri.



Acuario (22 enero-21 febrero)

Aunque sabes que todavía tienes asuntos pendientes, no quieres malgastar tiempo con gente que no pone nunca de su parte. Tu creatividad está on fire últimamente y quieres sacarle el máximo partido posible. ¡Céntrate en tus proyectos y nada saldrá mal, Acuario!



Piscis (22 febrero-20 marzo)

Andas muy espiritual y místico últimamente. Y es que tu subconsciente no para de darte señales aleatorias en tus sueños, Piscis. Te estás dando cuenta de que tus sueños son más raros que de normal y que quizás todo eso quiera decir algo.





Frase del día:

“En la guerra, los eventos de importancia son el resultado de causas triviales.” (Julio César)