¡Increíble anuario! Jimena Sánchez comparte collage de sus publicaciones más ATREVIDAS del 2020: Foto

La analista deportiva, Jimena Sánchez cautivó a sus seguidores a través de sus redes sociales, compartiendo espectacular publicación que dejó boquiabiertos a más de uno.

Gracias a su gran talento y carisma, ha logrado cautivar a través de sus redes sociales y es que la amante de las Chivas del Guadalajara y los Lakers, ha sabido interactuar de manera positiva con los cibernautas.

Mediante su cuenta oficial de Instagram a modo de "anuario" compartió un collage con sus mejores y más atrevidas fotografías que compartió a lo largo del 2020 como regalo navideño.

"2020 in photos art of @riversgraphics 🧡" mensaje que acompañó la publicación que ya alcanzó los más de 126 mil "me encanta".

Sánchez sabe lo espectacular que luce y es fanática de compartir fotos para deleite de sus seguidores, sobre todo en épocas decembrinas en las que quita el frío a más de uno.

Navidad

En la red social, Jimena Sánchez colgó un par de fotografías con su ropa navideña, la cual consistía en un suéter negro y un ajustado pantalón de cuero.

"Hermosa", "Bella" y "Felices fiestas", fueron algunos de los comentarios que recibió la guapa conductora de televisión.