VIDEO VIRAL: Gatita se vuelve sensación al impedir “ferozmente” que su dueña beba cerveza

Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro, pero esta gatita bien podría considerarse como la mejor amiga de su dueña, luego de que fuera captada en una peculiar acción, al impedir que la mujer beba cerveza.

Si bien la mujer simplemente quería disfrutar de una bebida fría y no tiene ningún problema con el alcohol, el material pronto se volvió viral debido a la “fuerte preocupación” de esta mascota por su dueña.

Es así que en el video compartido en TikTok, el cual rápidamente se volvió viral al sumar más de 450 mil me gusta, se observa a la pequeña felina maullar y morder el brazo de una mujer que en tres ocasiones intentó, sin éxito en ninguna, beber de su botella de cerveza.

Esos si son amigos

Como era de esperarse, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, por lo que muchos de ellos destacaron la preocupación genuina que siente la gatita por su dueña.

Mientras que otros bromeaban con el acto al señalar que no es que le impidiera tomar, sino que le reclamaba que a ella no le había invitado ninguna bebida. También hubo quienes señalaron “desear” un “compañera” de juergas como esta singular gatita, pues ella sí evitaría que se cometieran tonterías, como hablarle a tu ex, después de una fiesta.

