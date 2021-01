Una red de empoderamiento entre amigas

En 2016 Mercedes y Pilar Palomar crearon Lady Multitask, este grupo de mujeres en las que el desarrollo y empoderamiento van de la mano con el emprendimiento. Después de casi cinco años, ha tenido un crecimiento exponencial y se ha expandido hacia Guatemala, Ecuador, Argentina, Estados Unidos y España, entre muchos otros.

Un modelo de trabajo flexible que le permitiera a la mujer desenvolverse profesionalmente sin descuidar su familia, y así es como las Ladys han logrado un desarrollo personal y profesional a la par. A la vez, han tenido que superar retos y adaptarse a los nuevos tiempos, como los que vivimos actualmente debido al COVID-19, que las hizo explotar una de sus bases: lo online.

MERCEDES PALOMAR

FUNDADORA Y DIRECTORA ONLINE DE LADY MULTITASK

¿Cómo es una Lady Multitask?

Es una mujer que le da la mano a otras, logra cambios, busca su crecimiento personal y profesional, da el apoyo sin esperar algo a cambio, y busca transformaciones profundas, ya sea en su sociedad, comunidad o familia. Constantemente busca esta evolución y

contagiarla con la gente que convive.

¿Cuál ha sido el mayor reto desde su fundación?

Encontrar a las personas correctas para hacer crecer el negocio y el ajustarnos a cambios, para que no sea sólo un tema de compra y venta. Para el próximo año, es poder llegar a diálogos más profundos, Lady Multitask es multigeneracional, con maneras de pensar distintas, y eso es lo que nos enriquece muchísimo. Que podamos tener diálogos muy relevantes y profundos acerca de la mujer, la inclusión, los derechos, el acoso, el abuso o el feminicidio, temas que nos aplican a todas. El día que podamos tenerlo bajo la tolerancia, podremos hacer cambios muy fuertes a nivel social en México, ese es un reto que tenemos de frente.

¿Cómo han enfrentado la pandemia?

Hacíamos más de 100 eventos al año y tuvimos que parar, era la manera en que monetizábamos, pero eso también trajo buenas cosas, porque nuestra comunidad se volvió un referente, la gente usó el canal para vender. Otra cosa que vimos es que muchos

emprendimientos surgieron a raíz de la pandemia. Hicimos nuestros “Juevecitos”, que era para unir a toda la comunidad con speakers nacionales e internacionales como Gina Diez Barroso, Jacqueline Bracamontes y Paola Longoria, durante 17 semanas sin fallar, dando información gratuita. Tuvimos un bridal brunch para las novias que se quedaron sin boda, ahí estuvieron invitados Benito Santos y Ximena Navarrete. Sacamos un producto de membresía para quienes ya están en un grupo, pero quieren hacer crecer su negocio a otras comunidades. Este 2021 vamos con todo en la parte digital, ya con plataforma propia para dar estas herramientas a todas.

¿Qué más viene para la comunidad?

Viene el crecimiento digital, pero con mucha rama, no nada más lo que sucede en los grupos. El diálogo y la generación de contenido de calidad es algo que tenemos proyectado para 2021, que es súper importante; creo que lo que va a hacer una diferencia es este contenido de calidad, tener y bajar herramientas e información que para las mujeres sean útiles, para que puedan tener ya sea una oportunidad de desarrollo profesional o personal, no importa, sólo que se sigan desarrollando.

PILAR PALOMAR

FUNDADORA Y DIRECTORA OFFLINE DE LADY MULTITASK

¿Cuál es el logro más importante que han tenido?

Recibir diariamente las noticias de que más mujeres están emprendiendo y se están abriendo camino en el ámbito laboral. Uno de nuestros más grandes logros fue Lady de Ladys, que realizamos en Saks Fifth Avenue de Santa Fe, en donde convocamos a toda la comunidad; tuvimos una respuesta de casi cinco mil interesadas, escogimos a las mejores y quedaron 60 marcas, fue un evento muy mediático e inspirador para muchas mujeres que apenas están construyendo su empresa y que están haciendo sus pininos.

¿Cuál es la fortaleza de su comunidad?

Definitivamente los valores; el principal de Lady Multitask es la confianza.

¿Qué consejo le das a las emprendedoras para este tiempo de pandemia?

Mucha resiliencia, tolerancia, son momentos de cambio, y los cambios no necesariamente son malos; creo que donde hay crisis hay oportunidad siempre, y mucho desarrollo.

Ahorita nadie sabe qué va a pasar, hay mucha incertidumbre; lo único que puedes saber es lo que está dentro de ti y lo que estás capacitada para hacer.

Como emprendedora, ¿cuál ha sido el aprendizaje que te ha dejado Lady Multitask?

Viajar adentro de mí, retarme como persona. Lady Multitask fue una empresa que creció muy rápido, y tuvo unas exigencias muy fuertes y aceleradas, eso me hizo ponerme de pie y empezar a ponerme al nivel de la empresa. Si tú no creces como persona, no crece tu empresa, y al revés, entonces siempre tienes que estar al nivel.

¿Cómo te imaginas el proyecto en cinco años?

En cinco años vamos a tener 10 años. Yo me lo imagino en todo el mundo, me encantaría y, si no, por lo menos en todos los países de los cinco continentes. Me lo imagino una comunidad muy sólida.

¿Qué representa para ti Lady Multitask?

Es mi bebé, es mi pasión, fue mi llave de entrada para muchas cosas; representa también esa fortaleza que tenemos las mujeres de hacer varias cosas a la vez y que se nos reconozca con eso.

MARION ORMEÑO

DIRECTORA COMERCIAL DE LADY MULTITASK

¿Qué representa ser parte de Lady Multitask en tu vida?

Profesionalmente, alianzas, relaciones interpersonales y laborales. Personalmente, significa una familia que siempre está en cualquier momento para apoyarte.

En estos meses de pandemia, ¿cómo se han reinventado?

Nos enfocamos en ayudar a los que están en una situación menos privilegiada. Hicimos recolectas de despensas para donarlas a fundaciones, y alianzas con marcas.

¿Cuál ha sido el mayor reto de la comunidad?

Romper con el paradigma de que las mujeres no pueden trabajar juntas, en comunidad somos más fuertes y logramos cosas espectaculares.

¿Qué significa la igualdad de género cuando hablamos de emprendimiento?

Tener las mismas oportunidades.

MAYTE GÓNGORA

CITY MANAGER DE TOLUCA, METEPEC, Y PSICÓLOGA DE LADY MULTITASK

¿Qué significa ser parte de esta comunidad?

Significa liderazgo y compromiso del servicio. Nuestra función es saber encaminar esta comunidad.

¿Qué tan importante es el tema de filantropía?

Tenemos un compromiso social con México y siempre estamos al pendiente de lo que falta. En el temblor de 2017 recolectamos víveres, despensas y almuerzos para quienes estaban apoyando en las comunidades afectadas. Ayudamos a damas de la tercera edad que hacen bazares para apoyar en el tratamiento de niños con cáncer. Hemos trabajado con el gobierno para conocer los programas que tienen de mastografía y cáncer de mama. Actualmente con el COVID, hemos realizado iniciativas para las emprendedoras.

Para ti, ¿Qué debe tener una buena líder?

Saber escuchar y observar, para después caminar.

KARLA HUERTA

Directora de Lady Influencer (evento) y directora de Lady membresía

¿Cuál es la mayor enseñanza que te ha dejado esta comunidad?

Muchas cosas, entre ellas, el ver que entre mujeres sí nos podemos apoyar. Para mí, yo estoy siendo un referente en México en cuestión del emprendimiento, y creo que puedo aportar mucho a la comunidad. Para mí ha sido un equipo, una familia.

El nombre de Lady Multitask representa el empoderamiento en miles de mujeres, ¿Qué responsabilidad implica esto?

Muchísima, porque no puedes ser pionera y agente de cambio si tú misma no lo eres hacia adentro.

Una buena líder es aquella que…

Que cree en sí misma lo suficiente para hacer que otros crean en ellos mismos.

REBECA BALLINA

DIRECTORA DE LADY INFLUENCER

¿Cuál es la responsabilidad de que miles de mujeres las sigan?

Creo que es corresponsabilidad, porque esto no es de una persona, el éxito de Lady Multitask es justamente que "las amigas de mis amigas, son mis amigas" o sea, que entre todas estas mujeres nos demos las manos para seguir creciendo.

¿Qué es lo que más te motiva y te gusta de este grupo?

El empoderamiento.

¿Para ti qué representa la palabra empoderamiento?

Es poder mostrar el brillo que cada una de nosotras tenemos dentro.

REGINA PALOMAR

City manager de la Ciudad de México

¿Qué significa ser parte de este grupo de emprendimiento de mujeres más grande de México?

Crecer y valorar todos los días, en esta comunidad siempre se aprende algo nuevo. El ir aprendiendo de cada Lady, y ver cómo van creciendo es increíble.

¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado esta comunidad?

Que no venimos solas al mundo, siempre necesitamos de un equipo. Cada año tratamos de juntarnos todas las Lady de la República Mexicana. Este 2020, por cuestiones del COVID, se pospuso.

¿Cuál ha sido el reto al que se ha enfrentado Lady Multitask?

Aprender a separar el tiempo entre familia y trabajo.

DESDE DENTRO

La comunidad nació en San Luis Potosí, en donde Mercedes y Pilar radicaban.

Lady Multitask tiene presencia en 82 ciudades de 12 países.

El proyecto se fundó en junio de 2016. Este año celebran su quinto aniversario.

Un millón 100 mil mujeres conforman la comunidad en sus plataformas.

En 2021, la comunidad planea lanzar su primera plataforma digital.

