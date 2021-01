Líderes de Estado aprovechan boom de Telegram para unirse; ¿AMLO entre ellos?

Pável Dúrov, fundador de Telegram, dio a conocer que algunos líderes de Estados se han unido a la plataforma que hasta el momento cuenta con más de 500 millones de usuarios.

Estas nuevas cuentas son parte de un masivo arribo de nuevos usuarios a la plataforma, así lo afirmó su fundador.

Debido a las condiciones que ha impuesto WhatsApp para contar con nuevos usuarios, Telegram se ha visto beneficiado debido al éxodo que las personas han hecho en estas redes sociales.

Se unen al éxodo virtual

Dúrov hizo público que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, así como Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, abrieron una cuenta recientemente.

Estos dos mandatarios se unieron a otros líderes de Estado que han llegado a Telegram, entre ellos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (@PresidenteAMLO).

Telegram, a diferencia de otras redes sociales, no cuenta con algoritmos no transparentes esto con el objetivo de que el suscriptor decida si puede ver el contenido al que se suscribió o no.

Aquí los restantes presidentes que se han sumado a Telegram:

-Emmanuel Macron, Francia (@emmanuelmacron).

-Benjamín Netanyahu, Israel (@bnetanyahu).

-Lee Hsien Loong, Singapur (@leehsienloong).

-Vladímir Zelenski, Ucrania (@V_Zelenskiy_official).

-Shavkat Mirziyoyev, Uzbekistán (@shmirziyoyev).

-Tsai Ing-wen, Taiwán (@iingtw).

-Abiy Ahmed Ali, Etiopía (@AbiyAhmedAliofficial).