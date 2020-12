Signos del Zodiaco: Esto es lo que más deseas para el 2021, según tu fecha de nacimiento

Se acerca el Año Nuevo y como es tradición cada Fin de Año las personas suelen realizar sus propósitos para la siguiente vuelta al sol y aunque pocos lo imaginen, muchas de las peticiones están relacionadas con el día de su nacimiento, es decir, con el signo que los rige.

Quizá este 2020 muchas de las peticiones que se realizaron fueron difíciles de cumplir, por lo que es probable que se repitan o se mejoren para el 2021; este 31 de diciembre se cerrará un ciclo que para todos los que lograrán llegar a él será determinante debido a las circunstancias actuales.

Si no te has puesto a pensar aún qué es lo que esperas del Nuevo Año aquí te decimos lo que cada signo zodiacal desea y espera cumplir; recuerda que los astros no se equivocan y ya han hablado respecto a los deseos que espera cumplir cada signo.

El zodiaco y sus cualidades

Cada signo que integra el zodiaco cuenta con cualidades y fortalezas muy bien marcadas y que distinguen a las personas gracias al día de su nacimiento, estas fortalezas se vinculan con los deseos que constantemente cruzan sus mentes y nos habla de lo que su personalidad prioriza y anhela cumplir cuando se propone un objetivo. Por lo que en el momento en que se alcanzan, se convierten en experiencias inolvidables que definirán su carácter, expectativas y retos.

Aries

Para este 2021 los que nacieron bajo el signo Aries desean con gran ímpetu viajar y no cerca, sino viajar alrededor del mundo. No planean quedarse en casa y la pandemia al parecer no será un impedimento. Tienen corazón aventurero y lo demuestran en todo momento.

Tauro

Para los Tauro aquello que más anhelan alcanzar este 2021 es progresar y concluir sus planes de carrera, siempre están buscando su preparación, por lo que no desaprovecharán la oportunidad que el año nuevo les ofrece. Solo les quedará priorizar sus proyectos para así crecer.

Géminis

Aquellos que nacieron bajo el signo de los gemelos tendrán como prioridad el romance y las conquistas, por lo que entre sus deseos más intensos se encuentran darle rienda suelta a la pasión y alcanzar el objetivo de enamorarse. Por ello se les verá concretando citas y buscando a quien les robe el corazón.

Cáncer

Los Cáncer desearán pasar mucho más pasar tiempo rodeados de su familia, disfrutando de los momentos íntimos y estar cerca de sus seres queridos en persona, por lo que las videollamadas ya no serán una opción y buscarán satisfacer su propósito. Solo requerirán un poco de paciencia para poder ver su meta convertida en una realidad.

Leo

Los Leo desearán hacer nuevas amistades durante este 2021, compañía divertidas que podrán conocer ya sea fuera de la ciudad o en otras regiones y países, por lo que seguramente saldrán de viaje y explorarán las posibilidades en el exterior, disfrutando nuevos aires y conociendo otros lugares.

Virgo

Los Virgo optarán por las reuniones, fiestas, festivales y conciertos; aman la diversión y saben muy bien cuáles son sus prioridades, por lo que también se les ha de ver recorriendo su ciudad y explorando otros lugares a donde la fiesta y las aventuras nunca los abandonen.

Libra

Lo que más desea Libra en este 2021 es concretar una nueva historia de amor y para conseguirlo enfocará sus energías y apostará por todo para alcanzar sus objetivos. Tomará la iniciativa e irán en busca del chico o chica de sus sueños, por lo que ya está por dar el siguiente paso.

Escorpión

Los nacidos bajo este signo procurarán dar prioridad a la fiesta y la diversión, por ello este 2021 no piensan sentar cabeza y sí disfrutar más después de haber pasado ya tanto tiempo bajo el encierro. Desean, anhelan explorar y disfrutar del placer que solo las aventuras les pueden dar, el recorrer lugares de diversión y conocer a más personas. No están cerrados a ninguna posibilidad, incluso ni a enamorarse en el viaje.

Sagitario

Los Sagitario se caracterizan por trabajar arduamente por ello en este 2021 solo desean tener más energía para enfocarla en aquello que los mueve y los motiva. Ya sea trabajo, actividades recreativas o pasatiempos que los motivan y estimulan siempre a dar lo mejor de sí. Por ello hallarán en las labores también la pasión por el entretenimiento.

Capricornio

Necesitas relajarte, por eso lo que más deseas para el 2021 es bajarle al alcohol, trabajar menos y descansar más, tu cuerpo lo agradecerá y te sentirás mucho mejor.

Acuario

Los Acuario cuentan con un gusto extremo por la aventura y el descontrol: por ello se espera que su 2021 se mantenga lleno de emociones, proyectos nuevos, viajes y la atracción por conquistar nuevos sabores y bebidas, cerca y lejos, por eso viajar también estará en sus propósitos.

Piscis

Finalmente para Piscis el presente año ha significado todo un reto por lo en este 2021 lo que más desea es sentirse pleno y a gusto con lo que hace y con lo que es, vale la pena siempre tener presente el valioso regalo de cada momento y el cuidar de ti, ya que eres la prioridad en tu mundo.