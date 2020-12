Exnovio de chica se casa con su papá y ella busca donar óvulos para que tengan un hijo

Barrie Drewitt-Barlow se volvió tela de dónde cortar para los periódicos ingleses, luego de que se da a conocer que no sólo se ha casado con el ex novio de su hija, sino que ella quiere donar sus óvulos para que tengan hijos, pues Barrie Drewitt Barlow y su ex marido Tony fueron muy famosos en los noventa, por ser una de las primeras parejas homoparentales en tener hijos de forma legal en Inglaterra.

Coloquialmente son conocidos como "los primeros padres gay" del país, sin embargo, la pareja lleva tiempo divorciada. Pero ahora Barrie ha regresado a los titulares, pues trascendió la noticia de que se había casado con el ex novio de su hija. Scott Hutchison, de 25 años, y Barrie tuvieron recientemente una bebé llamada Valentina.

Más allá de lo que cualquiera podría pensar, Saffron, la hija mayor de Barrie, no siente ningún conflicto alguno con que su ex novio se encuentre casado con su padre y de hecho, declaró para la revista Closer, que ha congelado algunos de sus óvulos, por si su padre y su anterior pareja quieren tener otro hijo.

Familia ejemplar

"No creo que a papá le guste mucho la idea, ya que él sería el abuelo biológico del niño y Scott el padre biológico, pero realmente quiero ayudar. Ya he congelado mis óvulos para ellos, así que papá y Scott sólo tienen que pedirlo” confesó Saffron Drewitt-Barlow.

Barrie Drewitt-Barlow es originario de Manchester y vive actualmente en Miami con su marido e hijos, incluida Saffron y comparte algunos de sus momentos más especiales en sus redes sociales. Actualmente tiene 43 mil seguidores en su cuenta de Instagram.