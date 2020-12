Directora de un sueño; Glass Marcano, venezolana que triunfa en Orquesta Paris-Mozart

Entre el aroma a ciruela, mango, guanábana o caimito, Glass Marcano cerraba los ojos, alzaba los brazos y delineaba la siguiente instrucción hacia su imaginaria orquesta; hasta que un “¿cuánto va a ser?” la traía de vuelta al puesto de fruta que su madre instaló en Yaracuy, Venezuela, donde trabajó por meses con el sueño de que esos oníricos ensayos se hicieran realidad, ante la Orquesta Paris-Mozart de la capital francesa; la realidad tocó a su puerta y hoy tiene una serie de conciertos programados como directora, en la Ciudad Luz.

Hace tres meses, Gladysmar del Valle Vadel Marcano vendía fruta, con el nerviosismo de alistarse para demostrar su talento musical en el concurso ‘La Maestra’, una iniciativa de la Orquesta Paris-Mozart, junto con la Filarmónica parisina, para convocar a mujeres directoras.

INICIOS. La futura abogada inicio como directora con la Orquesta Yaracuyana en su natal Caracas Venezuela. Foto: Especial

Desde Venezuela

Ya dirigía una en Caracas y luego lo hizo en otras ciudades de Venezuela, pero era tiempo de expandir su convicción y google fue su aliado.

“Entro a la computadora, escribo 'concurso de dirección orquesta' y me encuentro con ‘La Maestra’ para puras mujeres, me llamó demasiado la atención, pero el costo de inscripción eran 150 euros y me desanimé”, confesó la estudiante de Derecho de 24 años de edad, quien recuperó el ímpetu, pidió dinero prestado se registró, presentó sus videos y a finales de octubre de 2019 le confirmaron que, por decisión unánime y de entre 220 candidatas, fue seleccionada para viajar a Paris en marzo de 2020, pero entonces llegó la pandemia.

Voluntad

Glass trabajaba en la frutería para reunir dinero y comprar ropa acorde a presentarse como directora, pero no era suficiente para pagarse un vuelo a Europa y así dijo a los organizadores que sumaron voluntades por todo el mundo, para verla en Francia. Gracias a un vuelo humanitario llegó el mismo día del concurso a dirigir una orquesta europea con la que compartió un idioma escrito en partituras.

Su energía, ritmo corporal, control del ensamble y balance, sus indicaciones o su forma de marcar los cambios mostraron que la violinista tiene un talento por potenciar.

4.3 Por ciento de la dirección de orquestas es femenina. Foto: Especial

Oportunidad

Así, la venezolana ganó respeto y un sitio en la institución. “Tengo una serie de conciertos programados con la Orquesta Patis-Mozart, que le agradezco a la maestra Claire Gibault por darme esta oportunidad. Ella me dijo: “en septiembre voy a hacer un concierto con la Orquesta de Paris en la Filarmonía de Paris y yo voy a compartirlo contigo” y eso me llenó muchísimo el corazón”, confesó Glass, quien no regresará al puesto de frutas en su natal Venezuela pues desde Francia trabajará para ayudar a su familia y darle vida a un sueño que crece entre compases y armonías.

Con formación de estirpe

Glass Marcano estudió en El Sistema, una célebre escuela venezolana de jóvenes músicos creada en los años 70 y que vio crecer al renombrado músico y compositor Gustavo Dudamel, ganador de dos Grammy (2012 y 2020) y director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

“El papel de un director de orquesta es conducir a un grupo de personas, musicalmente y espiritualmente. Una frase que me dio mi director decía “eres un buen director cuando inspiras a la orquesta”, eso quiero hacer”. Glass Marcano Directora de Orquesta