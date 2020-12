¿OVNI en Tula? Esto es lo que han visto los habitantes del poblado

Diferentes avistamientos, formas extrañas y fenómenos inexplicables en el cielo son parte de la cultura popular que se ha desarrollado en los últimos años en Tula de Allende, pues según reportaron los miembros del Grupo de vigilantes del cielo en Tula, sólo en la última semana ocurrió el último avistamiento regristrado en el poblado.

Fue el miércoles 2 de diciembre, cuando una la página de Facebook, La Neta MX publicó tres fotografías, que de acuerdo al medio digital se tomaron la tarde del 1 de diciembre, en Tula y en las cuales se aprecia un objeto luminoso formado por diferentes luces a una altura media.

El objeto, el cual el Grupo de observación no logró identificar, contaba con al menos seis luces de alta intensidad, pero no brindó mayor información sobre su comportamiento, ni cuánto duró el avistamiento.Tampoco informaron referencias sobre la ubicación exacta en donde observaron el OVNI, pero en redes sociales, se viralizaron las imágenes, que desataron cientos de comentarios entre los usuarios.

Las reacciones entre los usuarios fueron en todas direcciones. Hubo desde quienes se burlaron del evento, hasta quienes dijeron haber presenciado algún avistamiento similar en distintos puntos, en su momento.

Usuarios reportan experiencias similares

“Hace cuatro años nos pasó algo similar; veníamos saliendo de Tula y una esfera metálica al parecer nos seguía, o por lo menos eso parecía; fue por estas fechas de diciembre; si creo en extraterrestres, yo también vi una esfera voladora en Tula”, aseguró Miguel Hernández, uno de los usuarios.

Por su parte, Ethan René comentó que “quizá sólo sea un dron militar, que luego andan volando sobre la refinería”, comentario refutado por Rosa Torres, quien asegura que “los drones del ejército no tienen esa densidad de luz; son más discretos”.

Otra usuaria, Lesly García, aseguró que “esto es real, no son drones; hay mucha gente que sale a trabajar y los vieron a las cuatro de la mañana; mi pareja y un amigo trataron de sacar fotos y no se pudo”; incluso Paola Flores, señaló: “yo los veo en la madrugada, como a las 4, o al atardecer, pero como nadie me cree no digo nada; se ven por donde se oculta el sol”.

Muchos dicen haber visto cosas similares. Foto: Especial

Sea cierto o no, los lugareños aseguran que no sólo son avistamientos, también han sido testigos de formas "extrañas" en los campos de cultivo, que de repente aparecen en los campos y Eduardo Gómez, un campesino, asegura que son acciones realizadas por cualquier sensacionalista que no está consciente de las pérdidas económicas que esto representa para los campesinos.

“Desde la carretera se veía la zona que pisaron para ingresar a la milpa, no fue algo que no se pudiera explicar, fue gente que se metió a hacer la maldad con toda la intención, afectando las ganancias de quien produce”, señala.