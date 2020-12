RETO VIRAL: ¡Nivel Dios! ¿Puedes encontrar a la araña, la mariposa y el ratón?

Los retos viduales se han vuelto una sensación en esta época de confinamiento derivado de la pandemia pues son un gran ejercicio para mantener la mente activa así como para convivir con familia y amigos a la distancia.

En este nuevo reto viral que hoy te vamos a presentar la idea es encontrar al ratón, la araña y la mariposa en el menor tiempo posible en esta imagen que ciertamente le ha causado muchos dolores de cabeza a diversos usuarios que no han logrado darle solución.

Es así que si buscaban un reto viral con el cual divertirte un buen rato, este es el indicado pues incluso ha sido calificado por los internautas como “nivel Dios” por su complejidad ¿Te atreves a resolverlo?

El reto consiste en encontrar al ratón, la araña y la mariposa en el menor tiempo posible, parece sencillo ¿no?, pero no lo es, agudiza tu mirada y pon a prueba tu destreza mental para encontrar la solución.

Observa con detenimiento la imagen y descubre si eres capaz de encontrar al ratón, la araña y la mariposa.

¿Ya lo lograste? Si no es así te damos una pista, prestes atención a los detalles de los árboles y vuelve a ver la imagen con detenimiento, recuerda que muchos usuarios han encontraron demasiado complicado este reto así que no te frustres si no logras resolverlo a la primera.

Solución

Si ya te aburriste de intentarlo y aún no puedes dar con la respuesta no te preocupes ni te sientas mal estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos.

Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.