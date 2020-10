Reto VIRAL: ¿Puedes encontrar a las cuatro tachuelas doradas?

Los retos virales siempre son un desafío que intentamos resolver rápidamente y que se han puesto muy de moda, sobre todo en estos tiempos de pandemia, porque muchas personas buscan algo entretenido para la mente, que les haga olvidarse de su realidad.

El reto viral y visual que desafía en este caso el poder de tus ojos. ¿Quién se atreve a buscar las cuatro tachuelas doradas entre muchos colores distintos?, ¿Crees lograrlo? Aquí es cuando muy pocas personas logran resolver dicho reto, ya que muchos no logran ver ni una sola.

Este desafío requiere mucha concentración y agudeza visual, para no confundirse con ninguna otra tachuela entre todos los colores que se pueden ver aquí.

Aquí va la imagen:

¿Lograste encontrar las tachuelas doradas? debes recordar que son cuatro, y aunque muchos logran sólo encontrar dos o tres, es importante para resolver este acertijo.

¿Ahora si pudiste?

Lo ideal es poder resolverlo en menos de 30 segundos, pero es muy difícil, ahora puedes desafiar a otros amigos a que intenten hacerlo y ver si lo logran.

Solución del desafío

La mayoría de los que se enfrentan a este reto coinciden que no se pueden encontrar las cuatro tachuelas doradas, y muchos piensan que solamente hay tres, pero no, están más cerca de los bordes de la imagen. Así que en este proceso de confinamiento, seguramente te has medido en varios retos virales como éste, el punto es que puedas resolverlos rápidamente.