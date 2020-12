¿Qué significa pensar joven? Retos y obstáculos de una generación

Según la ONU no se puede dar una definición internacional y universal de juventud, es interesante que el principal factor que toma en cuenta para describirla es la edad, y ubica a los jóvenes como aquellas personas que tienen entre 15 y 24 años.

¿Qué pasa durante estos años de nuestra existencia? Vivimos una realidad soñadora, el mundo, el tiempo y el espacio se encuentran a nuestra disposición, nos sentimos dueños de estas tres cosas.

No vemos el mundo en blanco y negro, lo vemos lleno de colores; aunque pasado y futuro se presentan como grandes interrogantes, no se deja de disfrutar el presente, el momento. YOLO (Solo vives una vez), seize the day, carpe diem, si no es ahora, ¿cuándo? Y es que vivir en el presente, es una gran ventaja, porque esto implica que tenemos el poder de configurarlo.

Sócrates decía que los jóvenes eran unos tiranos que contradecían a sus padres, y le faltaban el respeto a sus maestros; y tal vez es cierto, pero hay que ser conscientes de que alguien que no se cuestiona está muerto y en la juventud estamos más vivos que nunca.

Esta viveza hace que los jóvenes nunca dejemos de cuestionarnos sobre el mundo que nos rodea, mantenemos esta esperanza de encontrar un mundo mejor, de salir de la zona de confort. Aunque no tengamos las respuestas, no aceptamos la incógnita de éstas y nos esforzamos por resolverlas.

Si alguien preguntara cuál es la etapa más feliz de la vida, la mayoría respondería que la juventud, etapa suele ser la más esperada y resulta convertirse en la más añorada. El pensamiento joven es una fiesta, fuegos artificiales, diversión, el sentimiento de sentir la vida en nuestra piel y en nuestro espíritu. Música, amistad, sexo, baile, amor alcanzan su clímax, se convierten en motores que nos impulsan. ¿No sería incongruente dejar de lado a los que poseen la perspectiva más positiva?

¿La juventud es un factor que tiene que ver exclusivamente con la edad?

Muchos dirían que sí, por alguna razón es evidente que se separan las etapas de la vida; en lo que atañe a la juventud del pensamiento puedo decir que existe la posibilidad de que no tenga que ver con los años que tienes.

No dudo que personas en sus 30’s, 40’s ,50’s e incluso 60’s demuestren rasgos de este pensamiento que describía en los párrafos anteriores, la cuestión es que en estas etapas es cada vez más difícil seguir con el mismo impulso y en el reto de permanecer joven en mente y espíritu, muchos no están dispuestos a pagar el precio.

¿Qué implica "Pensar joven"?

El pensar joven conlleva el actuar, porque este pensamiento se niega a quedarse guardado, se muestra en acciones que impactan al mundo exterior e incluso a nuestro mundo interior.

Piensa en los grandes movimientos de la actualidad, la lucha contra la defensa de los derechos de la mujer, los derechos de la comunidad LGBT+, el cuidado del medio ambiente etc. Y no solo en estos, remontémonos a aquellos que revolucionaron el mundo, como el movimiento hippie, o el movimiento de los estudiantes del 68, ¿por quiénes han sido liderados en su mayoría?, ¿quiénes son los que se han presentado más consternados al respecto?, ¿quiénes de facto han realizado algo para remediar los problemas?

Por algo el pensamiento joven no debe tomarse a la ligera, en la aparente sinrazón está la razón, en la aparente despreocupación es en donde reside la mayor preocupación, en la disrupción se encuentra el equilibrio, en el rompimiento de las reglas está la conciencia, es la solución de hoy al problema de ayer.