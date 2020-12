¡Hoy es un día muy ESPECIAL! Conoce tu HORÓSCOPO para este lunes 28 de diciembre de 2020

Este es el último lunes de 2020, por fin se acaba este tiempo tan difícil que poco a poco hemos sorteado, pues con la Conjunción de Júpiter y Saturno, se inauguró una nueva era para los astros y con ellos, todos los signos. Sin duda el año que viene, se prevé sanador en muchos aspectos.

Valdrá la pena comprender cómo has vivido este proceso de confinamiento, para que puedas agradecer al año y despedirlo como debe de ser para darle la bienvenida más armoniosa posible al 2021. Averigua qué te depara este último lunes del año.

Aries (21 marzo-20 abril)

Hoy toca hacer repaso mental de todo lo que has vivido en este año. Quédate únicamente con lo bueno, con lo que has aprendido, con lo que puede aportarte en el 2021.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Puede que hoy te encuentres muy nostálgico, Tauro, pero hay algo dentro de ti que te obliga a ilusionarte, a mirar al futuro con muchísimo optimismo.Tienes que empezar el 2021 con el pie derecho, una mentalidad positiva y dejando todo lo malo atrás.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Sientes la constante necesidad de crecer y de mejorar como persona. Quieres empezar el 2021a lo grande, así que antes de nada, agarra papel y lápiz o simplemente las notas de tu teléfono para escribir todo lo que te gustaría hacer en el 2021.

Géminis tendrá que replantearse la vida. Foto: Instagram



Cáncer (22 junio-22 julio)

Hoy es hora de hacer balance para solo quedarse con lo bueno. Rebusca en todos esos dramas e intenta buscar aquellas lecciones que has aprendido durante este año. A lo mejor no has encontrado lo que querías, pero sí lo que necesitabas.

Leo (23 julio-22 agosto)

Este es el momento perfecto para perdonar, para liberar y para limpiarte por dentro. Deja ir a todo lo tóxico que has estado guardando en tu interior. Debes tratar de entrar a 2021 con la cabeza tranquila y en alto.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Hoy toca mirar un poco hacia atrás. A todo lo que has vivido y estás pasando. Puede que hayas sufrido mucho, pero sin duda has madurado muchísimo más. Has cambiado, pero cada vez estás más cerca de ser la persona que siempre has querido ser.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Hoy es buena idea que te tomes todo con calma. Es un día en el que tienes que hacer balance de todo lo que ha pasado en el 2020. Estás pensando demasiado en el futuro cuando todavía ese futuro no ha llegado.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Es el momento de hacer el balance en tu vida, Escorpio. En esos momentos, te darás cuenta de que tanto lo bueno como lo malo te ha servido para convertirte en una persona más madura. El 2021 será un año de cambios, especialmente espirituales.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Es hora de dejarse llevar por tu optimismo y celebra todo, tanto lo bueno como lo malo. Haz todo lo posible para que la gente que te rodea se le pegue esa filosofía de vida que tú siempre llevas, Sagitario.



El orden para estos signos es primordial. Foto: Instagram

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Es importante empezar el 2021 sin rencores de por medio. Ni para los demás ni para ti mismo. Hoy mismo puede ser un buen momento para tus relaciones. ¡Arre, Capri!

Acuario (22 enero-21 febrero)

Toca hacer tu balance de lo vivido, Acuario. Notarás que te has equivocado muchas más veces de las que te imaginabas, pero a cambio has obtenido madurez y eso no lo compra nada.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Por fin te darás cuenta que después de todo lo vivido, estos difíciles momentos sí te han servido de algo. Has solucionado muchos problemas relacionados con tu pasado y ahora te has reconciliado con el presente.

Frase del día:

“La vida que no se examina, no vale la pena vivirla” Platón