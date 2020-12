Peña Nieto reaparece en Instagram en tierna FOTO junto a su hija Nicole

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, reapareció en la red social Instagram en una tierna foto junto a una de sus hijas.

La imagen del político priista fue publicada en la cuenta nicolepp18, la cual pertenece a su hija Nicole Peña Pretelini.

"What if I’m alright right here?", fue el mensaje con el que una de las hijas del exmandatario acompañó la imagen.

En la imagen se le ve a Peña Nieto acostado en un cama abrazando a su hija Nicole. En el mismo lugar se encuentra una de sus mascotas.

Peña Nieto publicó su último mensaje en su cuenta personal de Instagram una nota agradeciendo el tiempo de su matrimonio a Angélica Rivera, luego de que se anunciara el divorcio.

El expresidente tuvo tres hijos en su matrimonio con Mónica Pretelini: Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini y Alejandro Peña Pretelini.