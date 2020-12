¿Te atreves a visitarlos? Estos son los 10 lugares más peligroso de la Tierra: FOTOS

Nuestro planeta es un lugar fascinante y hermoso que jamás deja de sorprendernos con su diversidad y variedad, hogar de magníficas montañas, volcanes impresionantes, ríos majestuosos, desiertos interminables y muchas cosas más.

Pese a toda la belleza que nos ofrece, no debemos olvidar lo peligrosa que puede llegar a ser la naturaleza, pues existen lugares en los que el ser humano no duraría mucho tiempo ante la fuerza de la naturaleza.

Por ello te preparamos un listado de los lugares más temibles y peligrosos del mundo, por si te gustan las emociones fuertes y quieres una vacaciones extremas o simplemente para que tengas precaución por si visitas estos lugares.

Valle de la Muerte, Estados Unidos: El horno del planeta

El Valle de la Muerte podría considerarse como el horno de la tierra debido a su clima extremadamente caliente. Este impresionante desierto es el lugar más cálido del planeta con la temperatura más alta registrada de 56,7 °C. Un ser humano sin agua solo podría vivir ahí durante 14 horas.

Autopista James Dalton, Alaska: La carretera congelada

Si de caminos peligrosos hablamos el primer premio es para la Alaska Route 11, mejor conocida como la autopista de James Dalton, esta es una de las carreteras más peligrosas que existen en el planeta.

Con una longitud de 667 kilómetros, esta carretera atraviesa una de las zonas más aisladas del país, muy cercana al ártico, las bajas temperaturas, el hielo y la poca visibilidad causada por las ventiscas hace que los conductores que se atreven a cruzarla sean todos unos aventureros. Aquí conducir se convierte en un deporte de riesgo.

Isla de la Queimada Grande, Brasil: La Isla más peligrosa del planeta

Esta isla ubicada en la cercanía de las costas de Brasil se considera la isla más peligrosa del planeta ¿la razón? En esta isla habitan infinidad de especies de serpientes, muchas de las cuales son las más venenosas del mundo.

La densidad de la "población" de las serpientes en la isla es de 5 serpientes por metro cuadrado, por lo que si algún humano pisará este territorio lo más seguro es que moriría a los minutos ante el veneno de uno de estos reptiles.

Cabe señalar que hace tiempo allí solían vivir vigilantes del faro, pero todos fallecieron después de ser atacados por víboras, fue así que desde entonces el farol funciona automáticamente y las autoridades de Brasil les prohibieron a los turistas acercarse a este lugar tan peligroso.

Blue Hole, Belice: Un imán para los buceadores... más valientes

En el caribeño mar de Belice existe un lugar que es un verdadero paraíso para los buceadores más pesados, se trata del Blue Hole; un enorme agujero azul de 305 metros de diámetro y 123 metros de profundidad que en la Era de Hielo formaba un sistema de cavernas.

En la actualidad es un sistema de cuevas submarinas de paredes verticales cuya belleza encierra un gran peligro si los buceadores más valientes no toman las precauciones adecuadas.

Para alcanzar la entrada a la caverna hay que descender al menos 34 metros lo que lo vive muy peligroso pues a esa profundidad un buzo cuenta con sólo unos pocos minutos antes de que el aire que respira se vuelva peligroso, esto debido a los altos niveles de nitrógeno que se acumula en la sangre.

Atolón Bikini, Islas Marshall: Un paraíso radiactivo

A primera vista, esta isla parece un verdadero paraíso perdido en el océano, y de hecho eso solía ser Bikini hasta que Estados Unidos empezó a realizar pruebas de armas nucleares en este territorio.

Dichas pruebas ya no continúan en la actualidad, sin embargo, la isla jamás volverá a ser la misma nunca más, pues ahora en este territorio se registra un nivel de radiación muy alto, razón por lo que no se recomienda visitarla gracias al enorme peligro que representa ante el riesgo de desarrollar cáncer.

Monte Washington, Estados Unidos: Los vientos más fuertes del planeta

Si alguna vez te preguntaste ¿en qué parte del planeta sopla más fuerte el viento? Ese lugar es la cima del Monte Washington en Estados Unidos, un lugar donde la velocidad máxima registrada del viento ha sido de 327 km/h.

Si esto fuera poco para considerarlo peligroso, hay que añadir que la temperatura ahí es de 40 °C bajo cero. A pesar de que no es de los montes más altos del mundo, una persona en la cima podría morir rápidamente de hipotermia.

Valle de la Muerte, Kamchatka, Rusia: Gases venenosos por todos lados

Al igual que en Estados Unidos, en Rusia también existe un Valle de la Muerte, ubicado en en Kamchatka al lado del famoso Valle de los géisers.

En este territorio se registra una concentración de gases venenosos elevada, todo lo vivo en esta área está bajo un gran peligro: las plantas y los animales mueren, y los seres humanos empiezan a sentirse mal de inmediato, les da fiebre, sienten mareos y escalofrío, así que visítalo si te atreves bajo tu propio riesgo.

Chernobyl, Ucrania: La zona radiactiva más grande del planeta

Debido al accidente nuclear ocurrido hace ya 30 años esta zona del planeta es de las más peligrosas debido a los altos niveles de radioactividad, y aunque descubrió que la fauna salvaje ha repoblado la zona aledaña no es recomendable acercarse a dicho lugar.

Pese a las advertencias ha surgido una nueva forma de turismo, que ha sido llamado “radiactivo”, donde personas, que obviamente tienen poco apego a su salud, visitan las ruinas de la antigua central.

Lago Natron, Tanzania: Aguas que representan la muerte

Los niveles de sales y álcali en el lago Natron en Tanzania son tan altos que cualquier criatura viva se expone a un gran peligro solo por entrar en contacto con el agua.

Por obvios motivos, está estrictamente prohibido bañarse en este lago, pero incluso si deseas admirar desde una distancia prudente puedes hacerlo solo por un corto plazo porque el fuerte olor a sulfuro de hidrógeno que emana de su interior te ahuyentará.

El Sahara... de hace 100 millones de años

Pero si hablamos del lugar más peligroso que ha existido en toda la historia del planeta ese es el desierto del Sahara.de hace 100 millones de años.

En un tiempo en que la humanidad no había conocido la luz, hace 100 millones de años, un sin número de feroces y temibles depredadores hicieron de la región conocida hoy como el Desierto del Sahara, el lugar más peligroso que haya existido en el planeta.

O al menos eso señala Nizam Ibrahim, de la Universidad de Detroit y autor principal del trabajo Geology and paleontology of the Upper Cretaceous Kem Kem Group of eastern Morocco o en su traducción al español “Geología y paleontología del Cretácico superior Grupo Kem Kem del este de Marruecos”.

Según este estudio, toda la región era un vasto sistema fluvial, lleno de innumerables especies acuáticas y terrestres. El lugar estaba lleno de peces absolutamente enormes así como gigantescas y peligrosas bestias tanto en tierra como en el cielo.

Tres de los dinosaurios depredadores más grandes jamás conocidos habitaron estas tierras en compañía de otras feroces criaturas como el Carcharodontosaurus de dientes de sable, una bestia de ocho metros de longitud, con enormes mandíbulas y largos dientes en forma de sierra de hasta 20 cm, que haría de un encuentro con él lo último de tu vida.

Con todo lo anterior basta para darse cuenta de que como dijo el profesor Ibrahim, "este fue, posiblemente, el lugar más peligroso de la historia del planeta, un lugar donde un viajero humano no habría durado mucho".

Si quieres conocer más sobre este fascinante estudio puedes checar el reporte completo del profesor Nizam, publicado en la página web de la revista ZooKeys dando clic aquí.