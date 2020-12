VIDEO VIRAL: ¡Si hay amor, el dinero no importa! Jóvenes enamorados conmueven las redes por su “humilde invitación”

Una famosa frase sobre el amor señala que “amar es la mayor locura, a no ser que se haga con locura”, y esto no puede estar más en lo cierto, pues quienes no se entregan por completo en una relación dando confianza y amor recíproco, suelen tener romances que duran poco tiempo.

Fue justamente por demostrar ese amor desinteresado y sincero, que la muestra de cariño de una joven a su novio se volvió viral, luego de que él le confesó no tener dinero para invitarla a comer.

Por este motivo y sus pocos recurso, el joven fue sincero y le dijo a su pareja que solo tenía lo suficiente para invitarle un pan y una refresco en un lugar pequeño y humilde; por lo que su novia, lejos de hacerle una escena o reprocharle el no tener dinero para invitarla, se mostró comprensiva y visiblemente conmovida.

"Me tocó pagar unas cosas y me quedé sin plata, si usted quiere nos podemos sentar aquí y pedimos una gaseosa, un pan o algo. Y si no quiere vamos para la casa", se escucha decir al muchacho quien graba con la cámara de su celular el momento y la reacción de su novia. Noticias Relacionadas Mujer demanda a su pareja porque no quiere casarse con ella tras 8 años de novios

Realizan BODA y un tercio de los asistentes se contagia de COVID-19; novios ofrecen disculpas

¡Más novias como ella!

A puto de llorar y realizando “pucheros” para aguatar el llanto, la peculiar dama lloró ante la sinceridad de su novio y la respuesta que le dio ha enternecido las redes sociales y desatado miles de comentarios de hombres que celebraron la forma de actuar de esta chica.

Fue así que con su voz entre cortada y haciendo un gran esfuerzo para no llorar, la chica le dice a su novio que no se preocupe pues "para divertirse no hay que salir a lugares caros" e incluso ella sería feliz estando a lado de su pareja sentada en un parque.

Así mismo le dijo a su novio que sentía que se esforzaba mucho, por lo que le aclaró que no es necesario, pues ella es feliz a su lado y le pidió un abrazo para consolarla inundando de de ternura las redes sociales. Aquí el emotivo momento.

-"Aquella Q Te Comprende Y Por Mas Humilde Sea La Ocacion, Esa es la Indicada" Posted by Maverick Causil on Tuesday, December 15, 2020



Cabe señalar que la grabación, cuya fecha y lugar exactos no se saben con exactitud, acumula cerca de 100 mil me gusta y ha sido compartido más de 205 mil veces.