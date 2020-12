VIDEO VIRAL: Así fue la CONMOVEDORA reacción de un niño cuando VACUNARON a su perrito chihuahua

El amor por nuestras mascotas puede llegar a grados que muchas personas no lo comprenderían. Existen quienes los tratan como sus hijos y otros que los llevan a todas partes para no despegarse ni un instante de ellos. Sin embargo, el cariño de los niños es uno de los que más enternecen.

En TikTok se viralizó un video por la conmovedora reacción de un niño durante el proceso de vacunación contra el parvovirus de su pequeño perro chihuahua.

En las imágenes se puede observar que al cachorro lo lo inyecta un veterinario fuera del auto donde viajaba con su familia. Cuando el can sintió el piquete no pudo evitar lanzar un pequeño aullido y después actuó como si no hubiera pasado nada.

Sin embargo, al ver y escuchar esto, el menor rompió en llanto como si le hubieran aplicado a él la inyección. Una vez que el médico terminó de revisar a su pequeño paciente se lo dieron al niño, quien lo abrazó con mucha ternura.

La grabación conmovió a la comunidad de la red social china y otras donde ha sido compartida. En TikTok recibió más de 1.5 millones de likes en apenas unas horas.