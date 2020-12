RETO VISUAL: ¡Salva a la Navidad! ¿Puedes encontrar a los Santa Claus impostores?

Los retos virales se han vuelto una sensación en esta época de confinamiento derivado de la pandemia pues son un gran ejercicio para mantener la mente activa así como para convivir con familia y amigos a la distancia.

En este nuevo reto viral la magia de la temporada arriba con fuerza, pero cuidado, pues dos Santas impostores buscan arruinar los festejos, por ello tu misión, si decides aceptarla, es descubrir a los dos santas diferentes en la siguiente imagen.

Recuerda que como buen reto viral, solo cuentas con un número limitado de tiempo para descubrirlos, así que prepara tu cronómetro y aventúrate a salvar la navidad con este reto. Solo tienes 30 segundos para descubrir a los dos Santa Claus diferentes en la imagen ¿Estás listo?

Observa con detenimiento la imagen y descubre si eres capaz de encontrar a los dos Santa Claus diferentes en el menor tiempo posible.

¿Ya lograste ver a los Santas impostores? Si no es así te damos una pista, suelen ser muy callados, por aquello de la discreción necesaria para evitar la navidad, así que presta atención a sus bocas.

Cabe señalar que muchos usuarios han encontrado demasiado complicado este reto así que no te frustres si no logras resolverlo a la primera.

Solución

Si ya te aburriste de intentarlo y aún no puedes dar con los Santas impostores y te preocupa que tus regalos no lleguen, no te sientas mal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos.

Así que para que logres salvar la navidad y cumplir este desafío, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.