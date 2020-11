Conoce tu horóscopo para este martes 10 de NOVIEMBRE del 2020

No te vayas sin saber qué te depara tu futuro, y asegúrate de leer tu destino para que tengas a la mano la respuesta de lo que debes hacer y así tener fortuna asegurada.

Llegó la segunda semana de NOVIEMBRE y tras una larga jornada de trabajo; seguramente querrás evitar todo tipo de mala suerte, pero para saber qué le depara a tu signo zodiacal, tienes que leer tu horóscopo, y sólo El Heraldo de México tiene esas predicciones el segundo día de la semana.

Aries (21 marzo-20 abril)

Es hora de dejar en octubre lo que pertenece octubre y a partir de hoy sentirás como todo es diferente y de repente todo se relaja y tú vuelves a ser el mismo, por lo que puedes retomar una conversación que tenías pendiente.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Hoy estás esperando algo muy importante pero esta semana puedes estar tranquilo, porque no llegará tan pronto. Es importante que empieces a prepararte mentalmente para esto, que si bien no llega tan pronto, tampoco te hará esperar tanto.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

El día de hoy te encuentras en un momento de tu vida donde el futuro te agobia y te ilusiona al mismo tiempo, Géminis. Te agobia porque sabes que tendrás que tomar decisiones importantes relacionadas con el trabajo y tu futuro laboral. Lo mejor que puedes hacer es no anticiparte y vivir día con día.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Hay muchas cosas que no dependen de ti pero lo que sí son tus otros planes a futuro y hoy vas a estudiar bien todas tus alternativas, así si algo falla no tendrás que quedarte en ceros, por lo que debes aprender a tener un plan B.

Leo (23 julio-22 agosto)

Hoy no puedes decidir de algo aunque no haya salido como tú querías, muchas veces sacas tu carácter cuando las cosas no salen como las habías planeado, pero es mejor que te dejes llevar.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

En este momento de tu vida necesitas expandirte estás estable y la verdad es que te gusta la seguridad que tienes en ti mismo pero no puedes pensar en el futuro sin la siguiente decisión que vas a tomar. ¡Mucho cuidado, Virgo!

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Hoy sigues disfrutando de la buena vibra que te dejo la semana pasada, posiblemente se resuelva ese romance que tantos dolores de cabeza te ha traído últimamente. ¡Tú puedes, Libra!

Foto: Especial

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Esta vez las cosas con tus relaciones se van a tranquilizar y asentar. No merece la pena seguir peleando por tonterías y más cuando no sacarás nada claro. También, el ambiente con quien vives se relajará bastante.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

En el amor quieres conocer temas experimentar y vivir sin preocupaciones. ya no quieres dramas y menos si tienen que ver con tus sentimientos, Ahora sólo quieres divertirte, porque ya bastante has sufrido.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Cuidadito si decides involucrarte en más de una cosa lo mejor es ir poco a poco sin centrarse en cientos de cosas a la vez. Lo que puedes hacer hoy es ordenar tus prioridades.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Las cosas vuelven a fluir y a funcionar los niveles de estrés en tu cuerpo disminuirán bastante y por fin podrás hacer y deshacer a tu antojo, hay un cierto asunto paralizado, podrá por fin agilizarse.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Hay una persona que abusado mucho de tu confianza tu amor y empatía no puedes más con esa situación y le vas a poner un límite. Cebe mencionar que el Piscis que no se deja y no se calla y que no es tan bueno como otros dicen.

Foto: Especial

La frase del día:

"La naturaleza puede ser corregida, enmendada, pues de no ser así quedaríamos sepultados bajo los prejuicios. Sin eso no habría ni un solo gran hombre", Fiodor Dostoievski, novelista ruso.