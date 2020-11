Cachorro llama a otro PERRO para que lo DEFIENDA de un gato abusivo: VIDEO

Los animales han sido los protagonistas de las redes sociales durante este 2020, pues han inspirado todo tipo de historias en las que se han mostrado como verdaderos héroes o villanos, tal es el caso de este gato que salió huyendo cuando un cachorro no dudó en tomar medidas para defenderse.

El divertido encuentro sucedió en Nueva York y el momento quedó captado por la dueña de los animales, quien no dudó en regañar al gato por atacar al pequeño perro que lloraba por el ataque.

En el video se puede ver cómo el gato de siete años llamado Marvin rasguña la cara del pequeño can en varias ocasiones, mientras el cachorro demostró su dolor al lanzar algunos sonidos de llanto y quejidos.

Marvin, el perro de cuatro meses, no pudo defenderse de los rasguños que le propinó el abusivo gato, por lo que tomó medidas para que éste no volviera a meterse con él.

Cachorro toma venganza

El pequeño perro decidió hacer justicia, por lo que fue a otra de las habitaciones de la casa y volvió, pero no sólo pues lo acompañaba Leela, de un año de edad.

Al ver que el can más grande entraba al lugar, el gato Marvin saltó de inmediato al lavadero del baño asustado y seguramente arrepentido de haber lastimado al cachorro.

Aunque el perro más grande no lastimó al gato, sí le dio una gran lección de no meterse con los más pequeños y aquellos que no se pueden defender fácilmente.