La mejor FOTO del año: Captan a madre cachalote alimentando con leche a su cría

View this post on Instagram

This is my photo which yesterday won the underwater category in GDT European Wildlife Photographer of the Year. Sperm whale baby feeding on motheru2019s milk. u0412u0447u0435u0440u0430 u0432 u0413u0435u0440u043cu0430u043du0438u0438 u043cu043eu044f u0444u043eu0442u043eu0433u0440u0430u0444u0438u044f u0432u044bu0438u0433u0440u0430u043bu0430 u043fu043eu0434u0432u043eu0434u043du0443u044e u043du043eu043cu0438u043du0430u0446u0438u044e u043fu0440u0435u0441u0442u0438u0436u043du043eu0433u043e u043cu0435u0436u0434u0443u043du0430u0440u043eu0434u043du043eu0433u043e u0444u043eu0442u043eu043au043eu043du043au0443u0440u0441u0430 u0434u0438u043au043eu0438u0306 u043fu0440u0438u0440u043eu0434u044b GDT. u0412u043fu0435u0440u0432u044bu0435 u0432u044bu0438u0433u0440u044bu0432u0430u044e u043du043eu043cu0438u043du0430u0446u0438u044e u0432 u044du0442u043eu043c u043au043eu043du043au0443u0440u0441u0435.