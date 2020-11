¡Precaución! Estas son las razas de gatos más agresivos, mejor no molestarlos

Gatos, mininos, felinos o "michos", no importa como les llames, estos son animales son odiados o amados. Peludos o no tanto, según la raza, son seres que a muchos encantan por su belleza y misticismo, y aunque suelen ser tranquilos generalmente, existen algunos tipos reconocidos por su agresividad.

Como todos los animales los gatos pueden tener cierto humor dependiendo de la situación en la que se encuentren, pero de acuerdo con los especialistas en felinos, existen ciertas razas que son más propensas a mostrarse agresivas. Este comportamiento puede resultar en un gran problema cuando se trata de gatos de casa, pues podrían dañar de forma física al tratar de defenderse.

Si planeas tener un gato, toma en cuenta que son seres vivos que tienen temperamento y reacciones como cualquier otro, así que deberás elegir la raza que más se adecúe a tu estilo de vida.

Estas son las razas de gatos más agresivos

Esfinge

Esta raza es principalmente reconocida por no tener pelo, pero también ocupa los primero lugares en la lista de los más agresivos. Esto se debe a que es muy demandante de atención. Cuando este felino exótico no logra satisfacer su necesidad de compañía molestará a sus dueños hasta obtener lo que desea.

Siamés

Los siameses no aceptan actitudes cariñosas como otras razas, prefieren un estilo de vida solitario y responden a los intentos de cualquier persona de acercarse con agresión. Aunque dependerá mucho de la vida y espacio en el que se encuentre, estos felinos se caracterizan por tener mal genio, por lo que no se recomiendan para familias con niños pequeños.

Maine Coon

Este felino es una de las razas más grandes, originario de Maine, puede llegar a pesar más de 9 kilos. Es muy independiente y no gusta de que le roben su tiempo, si no quiere que lo molesten o no le gusta algo, deberás esperar una represalia. El Maine Coon es considerado muy inteligente y manipulador. Además, ama la atención y no tolera a extraños en la casa.

Bengala

El gato bengala tiene como característica principal su pelaje, que es similar a la de un tigre. Aunque suele ser muy cariñoso con la familia y tímidos con personas desconocidas, cuando en el día no logra acabar con las energías necesarias es normal que juegue rudo bruscamente.

Británico de pelo corto