VIDEO VIRAL: ¿Quién dice que el arte no libera? Jóvenes evitan arresto al rapear frente a la policía

México es un país de sucesos diversos que bien podría ser calificado como surrealista, desde ratas gigantes en el drenaje, patos con tenis viajando en el metro o un oso “abrazando” a una mujer en Nuevo León, gracias a las redes sociales hemos sido testigos de momentos insólitos que solo ocurren en México.

A estas anécdotas curiosas ahora se les suma un grupo de jóvenes en Tlaxcala, quienes lograron evitar ser detenidos por la policía al ponerse a rapear frente a los uniformados, cabe señalar que se desconoce la causa por la cual iban a ser remitidos, sin embargo, el video que muestra el momento en que evitan la sanción se ha vuelto viral en pocas horas.

Con un par de rimas emitidas por uno de los jóvenes a quien se le puede aparecer sin camisa, solo con una chamarra abierta y gorra azul estos jóvenes se libraron de pasar al menos una noche en los tan conocidos “separos”:

"No pienso tirar la toalla, la estatal aquí me para, me va a aplicar la revisión de rutina, estábamos allí en la esquina grabando el video pa'l YouTube, ya te lo sabes, homie, traigo la bocina al full, dando el tour por Tlaxcalita, claro así lo hago", se escucha al joven rapear para luego dos de sus compañeros se sumen al “show musical”.

De esta manera también se les escucha decir que carecen de dinero y que sólo están ejerciendo la actividad que más les gusta, el rap.

Uniformados observaron el “show” sin interrumpir

Diversos internautas han destacado la actitud de los policías, pues lejos de amedrentar a los jóvenes o golpearlos para detenerlos, no los interrumpen en ningún momento y permiten que lancen sus rimas manteniéndose como meros espectadores.

"Aquí sigo rapeando (...) la tarde se nos pinta gris, pero yo voy siempre voy a caminar en la calle feliz, ya llegaron y se van, les doy gracias porque no me llevan en la caja", concluye el rapero que inició el show de rimas.

Sin duda las rimas de estos “artistas callejeros” fueron del agrado de los uniformados pues al final de la grabación se observa cómo los policías se retiran señalando a los jóvenes con el pulgar en señal de aprobación, pues al final de cuentas aparentemente no estaban cometiendo ningún delito y sólo portaban la facha de maleantes. Aquí el singular momento.