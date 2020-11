¿Cuándo y cómo se celebra el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving?

Una de las celebraciones más importantes para los estadounidenses sin duda es el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, el cual se festeja todos los años durante el cuarto jueves del onceavo mes, en este caso será el próximo 26 de noviembre.

Aunque este año será muy especial, pues la mayoría de las celebraciones se tendrán que llevar a cabo con pocas personas o de manera virtual, debido a la pandemia por coronavirus.

Dicha celebración se lleva a cabo anualmente con la intención de agradecer por todo lo que se tiene en compañía de tus seres queridos. Además, esta fecha marca el inicio oficial de la temporada de Navidad.

Por lo que este día no hay casa que no ponga un álbum navideño para acompañar la cena, que normalmente se destaca por tratarse de un tradicional banquete, siendo el pavo uno de los platillos principales en las mesas de los estadounidenses.

Dicha ave se cocina ya sea asado, a la parrilla o frito, regularmente va relleno de frutas y vegetales. También se acompaña con salsa de arándanos, puré de papa y hay algunos que incluyen pescados y mariscos en el menú.

Foto: Especial

Uno de los aspectos que se ha convertido en una nueva tradición durante el Thanksgiving en la mayoría de las familias norteamericanas es sentarse a ver un partido de futbol americano de la NFL.

Generalmente la NFL disputa un partido cada jueves por la noche para abrir la semana de actividades, pero durante el Día de Acción de Gracias se juegan tres.

Se acerca el Black Friday

Un día después del Thanksgiving llega el Black Friday, una de las fechas más esperadas por los consumidores que hacen largas filas por horas para conseguir las mejores ofertas del año y de esta manera conseguir los obsequios para sus seres queridos a un precio muy accesible,

Tras la emblemática cena llega el Black Friday, fecha con la que se inaugura la temporada de compras navideñas, este día la gente hace enormes filas en los centros comerciales para aprovechar las verdaderas gangas que ofrecen en las tiendas.

Foto: Especial

Aunque para los mexicanos también es un momento muy especial, pues podemos conseguir buenas ofertas a través de sitios como Amazon que aprovechan estos días para poner ofertas especiales también en nuestro país.