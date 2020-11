Isaac Assa une las fronteras por medio de la tecnología

Fundación ILAN, Israel Latin American Network, fue fundada por Isaac Assa en 2018. Impulsa la innovación con el propósito de mejorar la vida de personas y sociedades en México y Latinoamérica.

¿Qué es Fundación ILAN?

ILAN, es una fundación que, detecta y aterriza; reconoce e impulsa proyectos de Impacto Social por medio de la innovación, fortaleciendo los vínculos entre Israel y América Latina.

¿Quién es su inspiración?

Primero que nada, mi padre Benjamín Assa fue, es y será un gran ejemplo para mí por haber sido un hombre de bien; me enseñó los valores tan importantes como el trabajo, la perseverancia, la generosidad e integridad; y, sobre todo, el valor de la familia.

Tuve también la fortuna de conocer en persona a Shimon Peres ​ quien fue dos veces primer ministro de Israel y presidente de dicho país de 2007 hasta 2014. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, en conjunto con Isaac Rabin y Yasser Arafat, en 1994.

Shimon Peres marcó mi vida; me enseñó y me demostró que a través de la tecnología y la innovación es posible mejorar la vida de millones de personas. Fueron sus ideas, sus pensamientos, sus acciones que me inspiraron para crear Fundación ILAN y de esta manera estrechar aún más los lazos bilaterales que existen entre Israel, México y Latinoamérica desde hace décadas.

¿Cuáles son las actividades que realiza fundación ILAN?

En ILAN reconocemos e impulsamos proyectos innovadores que además tengan un impacto social positivo. Es decir, descubrimos oportunidades en ideas extraordinarias para luego crear alianzas entre Israel y América Latina, fortaleciendo vínculos entre las naciones y con ello ayudamos a aterrizar los proyectos implementando distintas estrategias para verlos materializados. Incluso hemos llevado delegaciones de sectores privados y públicos a Israel con el objetivo de compartir y reforzar conocimientos de expertos en diversas industrias y disciplinas. Los beneficios son mutuos.

Específicamente México es un país que se caracteriza por tener vastos recursos, por tener una cultura y personas de gran valor; la curiosidad, la agilidad de pensamiento y el ingenio tiene como resultado mentes y proyectos innovadores que desafortunadamente no siempre son detectados y reconocidos.

¿Qué retos enfrenta México en temas de tecnología e innovación?

Uno de los principales retos que tiene México en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), es la ejecución del uso del recurso económico de forma estratégica, fortalecer la vinculación entre los sectores académicos y empresariales, avanzar y consolidar las alianzas internacionales con organismos y países estratégicos, así como desarrollar mejores estrategias para que la innovación detone un mayor desarrollo del país.

¿Qué oportunidades tiene México y América Latina en cuestión de innovación?

Hay muchos desafíos que se convierten en oportunidades en estas regiones y como bien lo decía Shimon Peres: “Mira hacia el futuro. No uses tu mente para recordar, utilízala para imaginar”.

México es un país que tiene una economía con especial fortaleza y estamos convencidos que toda Latinoamérica puede alcanzar más avances tecnológicos si reciben la capacitación y apoyos adecuados. Para mi la innovación y el progreso significa una esperanza de lograr una vida más digna para todos.

El ADN de Fundación ILAN es incrementar las grandes oportunidades que tiene cada región aportando soluciones con impacto positivo. Hoy la globalización y la transformación digital nos abre aún más posibilidades.

Tenemos las condiciones necesarias para detectar a aquellas personas y empresas que cuentan con el talento y potencial para generar proyectos de alto impacto. Contribuimos a que ideas extraordinarias se lleven a la práctica y evolucionen ya que tenemos una amplia red de contactos, líderes y tomadores de decisiones a nivel internacional y generamos alianzas “ganar-ganar” para encontrar soluciones y contribuir al éxito de los diferentes proyectos.

Entendemos la importancia que tiene motivar a los emprendedores, por lo que creamos los Premios ILAN que reconocen aquellos proyectos innovadores que logran alto impacto social en las siguientes categorías:

Educación

Salud y Ciencia

Comunicación

Medio Ambiente

Tecnología

Transformación Social

Paz

En todo momento buscamos educar y fortalecer la cultura de innovación para resolver grandes retos; colaboramos con universidades, empresas y asociaciones, abrimos y compartimos foros presenciales, híbridos y digitales para inspirar y difundir la innovación. Implementamos estrategias de comunicación para incrementar la difusión e inspirar a más personas y organizaciones. En verdad, estamos convencidos que el éxito se logra compartiendo, colaborando y sumando.

¿Qué beneficios tiene esta relación bilateral?

Estamos seguros que la colaboración estrecha entre estos países, será altamente benéfica para el desarrollo de ambas regiones y de manera paralela será un motor para lograr un mayor bienestar social. Considerando políticas integrales de innovación, diversificación e inclusión productiva y comercial, así como estimulando inversión tanto nacional como extranjera.

¿Qué proyectos ya plasmados en México a través de fundación ILAN consideras que son relevantes?

Todos son importantes, un ejemplo de éxito es el proyecto “Sembrando Vida”. Bajo el patrocinio de la fundación, una delegación del programa conformada por agrónomos expertos y coordinadores viajó a Israel en junio del año pasado. Visitaron la feria Agrisarle, el instituto Volcani y la empresa Netafim. Conocieron comunidades agrícolas originarias donde aplican riego por goteo, por aspersión y una semilla de frijol que no muere con las heladas, ideal para usarla en el norte de México. “Los llevamos a los Kibutz y los Moshav que son comunidades rurales que trabajan en un tipo de cooperativa.

¿Cuáles son los pasos a seguir para Fundación ILAN?

Seguir detectando a innovadores con gran potencial, acercar y motivar a jóvenes gracias a alianzas que hemos logrado con la UNAM y diversas universidades. En la medida que la pandemia lo permita, continuar viajando con delegaciones a Israel y tener a expertos de Israel en México. Mientras tanto, nos adaptamos a la realidad que se presenta cada día; así que ofrecemos webinars, contenidos de valor a través de nuestras redes sociales y apoyos para darle mayor exposición a los proyectos que hemos y seguimos detectando, aterrizando e impulsando.

Por Brenda Jaet