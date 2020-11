Cómo forjar el emprendimiento ante la pandemia por coronavirus ¡Aquí una excelente opción!

Nos toca darle la vuelta a la pandemia por coronavirus tratando de sacar algo diferente de esta experiencia. Es momento de emprender.

En estos meses de encierro he conocido aspectos de mí misma que antes no tenía en cuenta: hacer lo que me gusta, pensar qué quiero y para mi vida profesional. En lo personal considero que nos toca darle la vuelta a la pandemia tratando de sacar algo diferente de esta experiencia y creo que muchos hemos buscado emprender proyectos o incidir en nuestra sociedad apoyando movimientos sociales que cada vez toman más fuerza en redes sociales, algo nos mueve a hacer algo diferente.

Este semestre fui seleccionada como Directora de Campus de la Universidad Iberoamericana por la Fundación Hult Prize que trabaja en colaboración con la ONU impulsando el emprendimiento social en universidades de más de 121 países y fomentando la creación de startups dirigidas a resolver una problemática mundial.

Este año se busca que los estudiantes desarrollen modelos de negocio enfocados en alimentos y cadenas de suministro sostenibles, al mismo tiempo que concursan a nivel internacional por ganar el premio Hult que consta de un millón de dólares como capital semilla para despegar su modelo de negocio y es otorgado en la sede de la ONU.

Este movimiento me parece una oportunidad inmensa para todos los que tenemos la inquietud de cambiar al mundo pero que muchas veces no sabemos cómo hacerlo.

Camila Trousselle Romo