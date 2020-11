Disney Plus: Estas son las mejores películas ocultas que no te puedes perder

Al igual que la plataforma de streaming, Netflix, Disney Plus cuenta con algunas películas ocultas que no son tan conocidas, pero que sin duda debes de ver, pues se trata de cintas que pese a que no son populares, cuentan con una gran historia y elenco.

Es importante destacar que no necesitas un código secreto o una cuenta especial para verlas, pues están dentro del catalogo pero se pierden entre títulos llamativos como The Mandalorian y la saga de Avengers.

Por lo que es posible que tal vez ya las notaste pero fueron olvidadas al poco tiempo entre las colecciones que ofrece la plataforma digital y te hace descartarlas por el momento, e incluso las pudiste ver en tu infancia, pero con el paso del tiempo las fuiste olvidando.

Es sencillo que pasen de largo entre las mejores películas, series y documentales de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un solo lugar, pero siempre hay momento para ver una buena historia, aunque no sea tan conocida.

Es por eso que aquí te decimos cuales son las joyas de Disney Plus:

Willow, 1988

Los niños de los 80 y 90 probablemente recuerdan esta película que simplemente no podías encontrar por ningún lado hasta que Disney la trajo de vuelta en su plataforma.

La cinta cuenta la historia de un aspirante a mago que encuentra a una bebé abandonada en el río, por lo que el protagonista debe realizar un largo viaje para salvarla y evitar que la oscuridad se apodere del reino.

Las Aventuras de Ichabod y el Sr. Sapo, 1949

Disney tiene opciones un poco más oscuras y es que una de sus cintas que sin duda valen la pena dentro de la plataforma digital es esta pequeña antología animada de terror que presenta una adaptación de "El viento en los sauces" seguida de una adaptación de "La leyenda de Sleepy Hollow", mostrando una versión muy aterradora del famoso jinete que salía en las noches en busca de una cabeza.

El Caldero Mágico, 1985

Esta película sin duda traumatizó a muchos niños cuando se estreno, pues cuenta con un villano aterrador, el filme cuenta la historia de un niño y un grupo de personajes peculiares que se embarcan en una búsqueda para encontrar un poderoso objeto de magia oscura que es buscado por un tenebroso villano que quiere usarlo para dominar al mundo.

Return to Oz, 1985

Existe una especie de secuela en la que Dorothy regresa a Oz para encontrar un lugar muy diferente, todo comienza cuando es rescatada de un experimento psiquiátrico, debido a una niña misteriosa y es llamada de regreso a Oz cuando una cruel bruja y un malvado rey destruyen todo lo que hace que la tierra esté llena de magia.

Tron, 1982

Esta película fue una revolución en el tema de los efectos especiales. Es la historia de un hacker que es secuestrado en el mundo digital y obligado a participar en juegos de gladiadores donde su única posibilidad de escapar es con la ayuda de un programa de seguridad que conoce la forma para ayudarlo a salir del juego.

Splash, 1984

Tom Hanks y Daryl Hannah protagonizan esta versión moderna de La Sirenita, que resulta ser muy romántica, trata de un hombre que se reencuentra con una sirena que lo salvó de ahogarse cuando era niño, se enamora de ella y, cuando descubre que es una sirena, debe ayudarla a volver al mar antes de que una organización científica consiga atraparla.

La Isla del Tesoro, 1950

Basada en la novela de Robert Louis Stevenson, esta película relata las aventuras de un niño llamado Jim Hawkins, que tiene un mapa para encontrar un tesoro pirata, y el capitán pirata Long John Silver, quien convence a Jim de trabajar con él para encontrar el tesoro.