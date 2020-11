Estos signos son los más egoístas en la cama; ¿eres uno de ellos?

Para comenzar, no existen signos del zodiaco que no se vean preocupados por el eros; sin embargo, algunos cuentan con menos generosidad. Los signos más egoístas en la cama no son ignorantes o incapaces sólo deben concentrarse incluso en sí mismos.

Pensar en uno mismo es bueno, pero realizarlo sin dejar nada a la pareja puede ser peligroso. El sexo debe se una actividad donde se pueda lograr un equilibrio entre el dar y el recibir.

Es por eso que debe ser útil el conocer el signo zodiacal de la otra persona para tener algunas ventajas.

Los más egoístas

Piscis se olvida completamente de ser receptivo en la cama. Es más se enojará si las cosas no salen como dice. Por otra parte, es mu perezoso, sólo se limita a hacer lo que le corresponde.

Por su parte, los Cáncer pueden tener grandes atributos para el amor, pero en la cama son muy despreocupados. Te darás cuenta que se pierden, esto se debe al aburrimiento.

Quienes se encuentran en medio son Acuario y Capricornio. Los primeros tienden a volverse imprudentes cuando se trata de sexo y amor al punto de ignorar a quienes los rodean. Mientras que los segundos tienen que ir al grano, son muy generosos en la cama, pero no los cortejes ni les des abrazos dulces.

Los más complacientes

Este título se lo llevan Virgo, Aries y Géminis. En este grupo también entran los Leo, Tauro, Capricornio y Escorpio. Los Leo pueden ser los más cariñosos en la cama, conoce la importancia del amor en pareja esto lo convierte en respetuoso con los deseos de la pareja en la cama.

Escorpio es conocido como el más sexual, se toma el sexo muy en serio. En la cama es espontáneo y salvaje, pero a la vez atento. Mientras que los Sagitario son los primeros estar de acuerdo con una vida sexual. Se preocupa por su pareja y la cuidará.

Los Tauro son muy considerados cuando se atreven, son muy útiles. Además de muy buenos oyentes. Por su parte, Libra siempre buscará complacer al otro, no les gusta discutir por lo que son intensamente sexuales.