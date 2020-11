¡INCREÍBLE! Piden que Maluma cante con The Weeknd en el Super Bowl 2021: FOTO

La semana pasada, la canción 'Hawai' del cantante Maluma volvió a romper las redes y fue gracias a la colaboración que logró con el oriundo de Toronto, The Weeknd, quien le dio un giro a su estilo musical al cantar en español.

Sin embargo, lo que ocasionó que él se volviera tendencia en redes sociales fue su confirmación para cantar en el Super Bowl, que se dio a conocer en su perfil oficial de Instagram.

Perfiles oficiales en redes sociales no se vieron indiferentes ante esta noticia y mostraron su interés en el artista. Algunos de los más notorios fueron la NFL, MTV y Spotify, quienes comentaron la imagen del canadiense que ya alcanzó más de un millón 104 mil likes.

Piden al "Pretty Boy"

El evento del Half Time Show está planificado para el próximo 7 de febrero del 2021, en el Estadio Raymond James, de Tampa, Florida.

Tras esto, algunos seguidores de Twitter e Instagram rogaron para que el oriundo de Medellín participe en el Show de Medio Tiempo, pues sus compatriotas y colegas como J. Bavin y Bad Bunny ya lo hicieron en el pasado.

Hasta el momento, Maluma no ha emitido ninguna respuesta sobre el anuncio del cantante de canciones populares como “Call Out My Name”, “Starboy”, “The Hills”, “Can’t Feel My Face” y “I Feel It Coming”.