Super Bowl 2021 confirma a The Weeknd para el medio tiempo; Maluma podría participar

The Weeknd fue confirmado como el músico encargado de animar el medio tiempo del Super Bowl que se llevará a cabo el próximo año.

El artista reconocido por temas como “Call Out My Name”, “Starboy”, “The Hills”, “Can’t Feel My Face” y “I Feel It Coming” espera la confirmación de la fecha de ensayos, mientras que la organización del evento ya trabajan en la planeación del espectáculo.

“Todos crecemos viendo los actos más importantes del mundo en el Super Bowl y uno solo puede soñar con estar en esa posición. Me siento humilde, honrado y exaltado de ser el centro de este espectáculo de este año infame”, dijo The Weeknd tras la noticia.

En los últimos días, el artista y Maluma estrenaron un remix juntos de la canción "Hawái", lo cual ha abierto la especulación de que el colombiano podría participar en este show que se tiene planificado para el 7 de febrero del 2021 en el Estadio Raymond James, de Tampa, Florida.

No ha habido una respuesta por parte del latino; sin embargo, los rumores no han parado después de la confirmación de The Weeknd en el show.