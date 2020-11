Con esta FOTO Kristal Cid y Brandon Peniche festejaron la llegada de su segundo hijo

La visita de la cigüeña a una pareja, siempre será motivo de alegría y así lo expresaron Kristal Cid y Brandon Peniche, quienes confirmaron la llegada de su segundo hijo a través de las redes sociales.

De acuerdo con la conductora el menor llegó a este mundo a las 11:20 de la noche, tras 17 horas de parto. Esta noticia llenó de alegría a sus seguidores.

Kristal le platicó a sus seguidores, amigos y familiares que su segundo embarazo no fue sencillo:

"No fue fácil este embarazo, mi bebe no tuvo festejos, ni celebraciones en su honor, nadie me vio embarazada, y que les digo de las noches que pasé llorando por la angustia y la preocupación de tener COVID y que mi bebe estuviera bien... Que les puedo decir que no sepan o más bien; cuantas estamos pasando por lo mismo..? Jamás imaginé estar embarazada en pandemia pero pese a todo esto... Lo volvería a hacer una y mil veces solo por la dicha de tenerte con nosotros mi Niño", escribió Cid en una de las fotografías que publicó en Instagram.

Ahora son cuatro en la familia

Hay que recordar que Kristal Cid y Brandon Peniche tuvieron, como fruto de su amor, a Alessia. Sin embargo, ahora la pequeña tendrá que compartir el cariño de sus papás con el nuevo integrante de la familia.

"Mi familia, mi vida entera... YA SOMOS 4!!", escribió en una bellísima postal donde aparecen los tres en una sesión de fotografías antes de que entrara en labor de parto.