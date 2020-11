Esta es la inspiradora historia de cómo CAROLINA HERRERA alcanzó su fama y fortuna

De origen venezolano, la diseñadora más famosa del mundo, Carolina Herrera, no inició en ceros, pues proviene de una familia acomodada, acostumbrada a las fiestas y a las galas. Por eso, desde muy pequeña estaba habituada a vestir bien y desarrolló un agudo instinto para el diseño de modas, talento que la llevó a tener la vida que hoy disfruta.

Su nombre completo es María Carolina Josefina Pacanins Niño y acaba de cumplir 78 años. Es hija del comandante Guillermo Pacanins Acevedo, gobernador de Caracas en 1950 y 1958 y de María Cristina Niño Passios, una elegante socialité que viajaba con su abuela a París, con cierta regularidad para comprar sus vestimentas hechas en Balenciaga, Lanvin y Dior, grandes casas de diseño.

El parteaguas en su vida

Su primer amor lo encontró a los 18 años, se casó con Guillermo Behrens Tello, con quien tuvo a sus 2 primeras hijas. Fue un matrimonio infeliz y se divorció escandalosamente, después de algunos años. Pero aunque no todo fue miel sobre hojuelas, en 1969 se casó con Reinaldo Herrera, editor de la revista Vanity Fair.

Reinaldo era amigo de los Rothschild, los Agnelli y varias familias reales. Con él tuvo a sus otras 2 hijas y ella misma declara que su pareja fue un gran apoyo en su carrera profesional, pues según sus propias palabras "Tuve suerte con Reinaldo, porque si tu pareja te machaca, no consigues nada; no levantas el vuelo".

Su cambio de nombre, la adopción de "Herrera"

A los treinta años, Carolina Herrera comenzó a aparecer continuamente en las listas internacionales como una de las socialités mejores vestidas. En 1980 se mudó con su familia a Nueva York.

Carolina se acuñó el apellido de su marido para su nombre como diseñadora, pues se convirtió en una de la noche a la mañana y sin haber pasado por ninguna escuela.

Su esposo Reinaldo fue su gran apoyo. Foto: Especial

Talento innato, su mejor arma

"Tenía ojo e instinto. Y en este negocio eso es más importante que saber cortar o pegar un botón. Yo tengo las ideas y detrás hay un equipo que procede de las grandes casas. Les explico lo que quiero; les digo cómo quiero las mangas y los hombros, el largo de la falda, la cintura, la mezcla de colores", comentó en una entrevista para el periódico El País.

"Hay que tener sentido de la proporción, del color, de las formas. Y eso no se aprende. Se tiene. La moda es para agradar al ojo. Y yo tengo ojo. Sé lo que sienta bien. Veo estudiantes que se han graduado en las grandes escuelas y no llegan a nada porque son demasiado técnicos. No transmiten. No tienen imaginación. La moda es un sueño que se tiene que convertir en realidad. En la vida hay que dejar espacio a la fantasía", siguió.

Contó también que fue educada para estar en casa y que estuvo cómoda con esa vida hasta los 42 años, cuando le entró la necesidad de hacer algo en la moda. "En mi vida solo había trabajado seis meses, como relaciones públicas del modista Emilio Pucci en Caracas", aseveró.

"De pronto me entró la necesidad de hacer algo en la moda; era algo que tenía dentro, como larvado, dormido, y aquí, en Nueva York, me abrieron las puertas para desarrollarlo. Y aquí nos vinimos a vivir. Los estadounidenses son gente muy generosa. Si tienes talento, te abren las puertas", relató .

Su colección de novias es de las más famosas. Foto: Especial

Mientras sus familiares y amistades pensaban que era un capricho de señora sin nada qué hacer, la legendaria diseñadora cuenta que se dio cuenta de que no era así tras 35 años de trabajo duro.

"Eso pensaban. Decían que me iba a aburrir. Y llevo 35 años. Y en esto tienes que echarle 12 horas diarias. Es un trabajo durísimo. A mí me animó Diana Vreeland (la legendaria editora de Harper’s Bazaar y Vogue); fue mi mentora. En 1980 le dije que quería hacer estampados para telas. Y me contestó: “¡Qué aburrimiento! Déjate de tonterías. ¿Por qué no haces una colección de moda?”. Ahí me entró el gusanillo. La suerte fue que mi marido me apoyó", remató Herrera.

La fama

Actualmente, según información de The New York Times, la marca de la prodigiosa diseñadora factura alrededor de 1.000 millones de pesos o más. Una de sus líneas más exitosas es "Carolina Herrera New York", con tiendas propias y sólo de venta en Estados Unidos.

Además, cuenta con una segunda cadena más asequible con más de 150 locales en todo el mundo donde incluye a hombre, mujer y complementos. Tiene una poderosa gama de establecimientos y división de novias y para rematar su poderosa gama de perfumes comercializados y creados desde 1988 por Puig, que se distribuyen a través de 25 mil espacios a lo largo de los 5 continentes.

