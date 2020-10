Mhoni Vidente predice más SISMOS y HURACANES en México: VIDEO

La famosa predicadora Mhoni Vidente hizo fuertes revelaciones durante la emisión del programa "Aquí contigo". La predicadora advirtió que México está atravesando momentos con grandes movimientos de energías, lo que se traducirá en más sismos y huracanes.



La mañana de este miércoles se reportó que el huracán Delta de categoría dos, llegó a las costas de la península de Yucatán, por lo que los gobiernos locales ya se mantienen alerta ante cualquier situación que pudiera suscitarse. Mhoni Vidente asegura que no será el único huracán que habrá durante este mes, aunque no quiso dar más detalles; ella llama a éste "el mes cabalístico".



La astróloga mencionó que pese a las graves consecuencias de este fenómeno natural, al final las y los mexicanos sabrán salir adelante. Mhoni asegura que esto de hecho nos beneficiará, ya que "el agua siempre limpia todas las energías".



Durante el programa también reveló que la famosa y mundialmente aclamada cantante Shakira está en espera de su tercer hijo, aunque en esta ocasión se trata de una niña. Mhoni dijo que es algo que la pareja -Shakira y el futbolista Gerard Piqué- aún quieren mantener en secreto.



No debemos olvidar que durante las últimas semanas el posible embarazo de Shakira se convirtió en tendencia, pues fue captada visitando una clínica con Piqué; sin embargo, Mhoni Vidente asegura que es un hecho.



Para enterarte de más predicciones y revelaciones hechas por Mhoni Vidente, te invitamos a ver el video que se publicará en breve.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

adbs