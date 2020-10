Horario de Invierno 2020: ¿Se atrasa o adelanta el reloj este 25 de octubre?

View this post on Instagram

Cada vez anochece antes y eso me confunde... #artofinstagram #webcomic #comicart #ilustracion #illustration #comic #illustrator #ilustradora #draw #cartoon #drawing #art #dibujo #doodle #sketch #artwork #viu00f1eta #humor #pelaeldiente #night #horariodeinvierno #winter #autumn #otou00f1o