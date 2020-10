Niña nace con rara enfermedad: su rostro tiene la máscara de Batman

View this post on Instagram

Luna entrou no clima de @mariliamendoncacantora com o papai ud83dude02ud83eudd23 Para nou0301s, brasileiros, a famosa u2018sofreu0302nciau2019 hahahaha u2705 UPDATE u25b6ufe0f Para todos que estau0303o nos perguntando sobre a campanha da Luninha: As cirurgias para remocu0327au0303o do Nevus jau0301 estau0303o pagas ud83dude4fud83cudffd Mas continuamos na luta vendendo as bonecas da Luna para todas as despesas de moradia, passagens, contas, alimentacu0327au0303o e futuras cirurgias plau0301sticas... Se voceu0302s puderem colaborar ou ao menos divulgar, agradecu0327o muito u2665ufe0f ou se tiverem contato de algueu0301m influente no Instagram que possa nos ajudar divulgando tambeu0301m eu0301 de grande ajuda ud83cudde7ud83cuddf7SITE BRASIL: www.ajudealuna.com.br ud83cuddfaud83cuddf8 SITE USA: www.helpluna.com ud83eudd70 Se Deus quiser retornaremos para a Ruu0301ssia em setembro se as keloids melhorarem, entau0303o todas as oracu0327ou0303es tambeu0301m sau0303o muitoooo bem vindas ud83dude18ud83dude18ud83dude18ud83dude18 #birthmark #selfesteem #gofundme #vakinha #caringmattersnow #nevus #rareskincondition #covid19 #keloid #bareyourbirthmark #quarantine #breastfeeding #mom #love #filha #amor #photoshoot #nevuslove #maeefilha #bringingawareness #luna #amordemau0303e #lovetheskinyourein #somostodosluna #awareness #luna.love.hope #vida #daughter