Cristiano Ronaldo comparte FOTO en Facebook y sorprende al lucir un rostro demacrado

Luego de dar positivo a Covid-19 el jugador de Juventus, Cristiano Ronaldo, se ha mantenido en aislamiento en su hogar, en Italia, siguiendo las recomendaciones de su médico. En sus últimas fotos de redes sociales se puede ver que Cristiano cambió de look, al cortar su pelo casi a rapa, pero también se le nota un poco demacrado.

En su última publicación, se le puede ver el rostro más pálido que el tono al que está acostumbrado, el cual siempre es muy bronceado. De hecho se le ve tomando el sol y es claro el cambio en su tono de piel con respecto a su torso.

El pasado 13 de octubre se dio a conocer que el jugador tiene Covid-19, mientras se encontraba en su concentración con la selección de Portugal, y este jueves volvió a dar positivo a la prueba, por lo que no podrá estar en el duelo contra el Barcelona el próximo miércoles 28 de octubre.

Aunque en otras publicaciones el portugués se ha mostrado con mejor semblante y haciendo ejercicio, el cambio de look y la falta de su tradicional sonrisa han dado de que hablar entre sus seguidores, pues a pesar de que su salud no se ha visto fuertemente afectada por el coronavirus, quizás la estrella del balompié no se sienta en su mejor momento.

¿Mensaje al Barcelona?

La foto que subió el CR7 a sus redes muestra la leyenda "Siiiiiiiiiii" junto a un emoji de músculo, y fue posteada después de que terminó el clásico español entre el Barcelona y Real Madrid, por lo que muchos suponen que este mensaje es un guiño al triunfo del equipo al que perteneció por varios años y dejó en julio de 2018.