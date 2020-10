Trilogía de MATRIX llega a Netflix en noviembre; aquí la fecha de estreno

View this post on Instagram

ud83euddfd ud83cudf4d ud83dudc59 ud83dudc0c u00a1Oh no secuestraron a la mascota de Bob Esponja, Gary!, pero no te preocupes que con ayuda de Patricio iru00e1 a buscarlo en esta historia llena de aventuras, cameos inesperados, amistad y muchas risas.. u0026#34;Bob Esponja: Al Rescateu0026#34;. 5 de noviembre ud83euddfd ud83cudf4d ud83dudc59 ud83dudc0c