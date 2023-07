¿Adiós a los periodistas? Google está probando una inteligencia artificial que escribe noticias

El desarrollo de programas de aprendizaje basados en la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, y en la actualidad ya hay modelos sofisticados que pueden escribir poemas, historias cortas y pequeños ensayos. Pero Google quiere llevarlo más allá.

Bajo el nombre de Proyecto Génesis, el gigante informático está desarrollando una inteligencia artificial capaz de escribir notas periodísticas con el mismo rigor con el que se hace en las redacciones de todo el mundo.

En esta primera etapa, Google está echando mano de redacciones con gran renombre en todo el mundo. Los periódicos The New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal y la agencia de noticias Associated Press se encuentran entre sus primeros sujetos de estudio.

Varios periódicos estadounidenses están involucrados en el proyecto. Foto: Pexels

“En colaboración con distintos medios, especialmente pequeños, estamos en las primeras etapas de explorar ideas para proveer potencialmente de herramientas con inteligencia artificial para ayudar a los periodistas con su trabajo.

“Estas herramientas no están hechas y no pueden reemplazar el rol esencial que tienen los periodistas reportando, creando y comprobando sus artículos”, señaló Jenn Crider, una vocera de Google, en un comunicado de prensa.

De acuerdo con un reporte realizado por The New York Times, la idea es que esta herramienta ayude a los periodistas en la creación de encabezados y narrativas, las cuales siempre van a necesitar el ojo humano.

De acuerdo con Google, la herramienta no puede suplir la labor de un periodista. Foto: Pexels

Una iniciativa polémica

Aunque las noticias generadas con inteligencia artificial podrían tener ventajas para los profesionales de la información, algunos especialistas señalan que su mal uso podría generar desinformación y dañar de forma irreversible a periódicos y sitios de noticias.

Según la empresa informática, la herramienta está pensada para facilitar la labor de los periodistas. Foto: Pexels

Adicionalmente, algunos medios y portales de información consideran que el uso que ha hecho Google de sus notas para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial constituye, por sí mismo, un acto de competencia desleal, por lo que no estarían de acuerdo con este nuevo sistema.