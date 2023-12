Google advierte por nuevo método de estafa: supuesta viuda promete donar millones de dólares

Conforme avanza la tecnología los criminales cada vez encuentran nuevos mecanismos para estafar y defraudar a los usuarios de internet. Ahora, Google ha advertido a millones de internautas por un reciente método de estafa, en el que los ciber criminales utilizan la suplantación de identidad para robar el dinero de sus víctimas.

De acuerdo con lo mencionada pro Google, los estafadores utilizan una técnica conocida como phishing - nombre que recibe el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de compañías u organismos públicos - para conseguir los datos personales de los internautas, así como su información bancaria.

Las personas que han sido estafadas por phishing aseguran que recibieron correos electrónicos de una supuesta viuda que promete donar millones de dólares porque no tiene familiares a quienes heredarles el dinero. El texto llega al buzón de entrada de millones de internautas y quienes caen en la estafa terminan perdiendo su dinero. El mensaje enviado por los estafadores dice lo siguiente:

"Les escribo este mensaje con serios esfuerzos. Es cierto que no nos conocemos de antes pero por favor escúchenme muy bien. Mi nombre es Sra. Charlotte Elliot. Soy viuda y estoy muy enferma ahora. Le escribo esta carta desde un hospital de aquí con la ayuda de mi enfermera personal a quien tomé como mi hija porque mi estado de salud no me permitía sentarme erguido y concentrarme. Sufro de cáncer de endometrio y los médicos han confirmado que no sobreviviré debido a algunos daños. Ahora, debido a la condición de mi salud, he decidido donar a mi difunto esposo el dinero que tanto le costó ganar la suma de cuatro millones quinientos mil dólares estadounidenses con fines benéficos a través de su ayuda. Esta benevolencia es un acuerdo entre mi difunto esposo y yo. Todo lo que tienes que hacer es donar el fondo entre los orfanatos, los enfermos y las viudas pobres, etc. de tu país. Si acepta ayudarme con esto, le indicaré a mi banco que transfiera el dinero a su cuenta para permitirle comenzar este proyecto en mi nombre, ya que ahora estoy muy enfermo y no puedo hacer este trabajo humanitario por mi cuenta. Por último, después de la transferencia del dinero a su cuenta, le permito retirar el 20% del dinero como compensación por su esfuerzo de ayudar en este trabajo humanitario.