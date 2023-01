Huella digital: inicia con el pie derecho y usa estos 7 pasos para borrar tu presencia en línea

La mejor forma de saber si estamos expuestos en temas de información digital es buscarnos directamente en Google. La web almacena y distribuye mucha información personal que realmente no queremos que cualquiera tenga acceso a ella. Por eso, la compañía especializada en la detección proactiva de amenazas, ESET, compartió siete pasos puntuales para limpiar nuestra presencia en línea a través de una herramienta que la propia compañía estadounidense con el explorador más usado del mundo creó. Con esto, estaremos seguros de que nuestros datos privados se encuentren resguardados y que no serán rastreables de ninguna forma. Así no nos volvamos un blanco fácil para los ciberdelincuentes.

En algunos casos, basta con configurar la privacidad de nuestras plataformas digitales y borrar nuestra información personal. FOTO: Adobe Stock

Google creo una herramienta infalible

En abril de 2022, la compañía de Google agregó nuevas opciones para eliminar la información de identificación personal de su motor de búsqueda, incluidos:

Números de identificación.

Imágenes del gobierno.

Detalles bancarios.

Contactos.

Información personal.

Datos específicos como: Registros médicos.



Naturalmente, Google no eliminará los datos personales incluidos en los artículos de noticias o bases de datos de registros públicos. Esta función se suma a la opción, previamente existente, para solicitar el borrado de contenido de la búsqueda que podría usarse para cualquier tipo de daño, como contenido pornográfico no consentido, imágenes de menores de edad o violaciones de derechos de autor.

Cuando subimos algo a la web, no hay forma absoluta de eliminarlo

Es sumamente imposible que una vez que hayamos cargado algo a la web como imágenes, videos, textos, entre otros documentos digitales, lo podamos eliminar por completo. Sin embargo, tenemos varias opciones para poder borrar nuestra presencia en línea y no volvernos un blanco fácil para los ciberdelincuentes. Esto es lo que ESET nos comparte:

Buscarte en Google Primero se necesita saber todo lo que Internet sabe sobre ti. Busca tu nombre, verifica los resultados en las primeras cinco páginas y combina este paso con el rastreo de tu número de teléfono o dirección particular para ver qué aparece. Comprueba la configuración de privacidad de los servicios que se utilizan Algunas plataformas, como Facebook o Twitter, tienen una opción de seguridad en su configuración de privacidad que permite proteger tu contenido y contactos para que no aparezcan en los motores de búsqueda. Ponte en contacto con el propietario del sitio web Si deseas eliminar una mención específica en otro sitio web, asegúrate de solicitarla al propietario de ese sitio. La mayoría de los sitios online ponen a disposición su información de contacto en “Contáctenos”. Eliminar lo que sea innecesario Si te preocupa lo que todo el mundo sabe sobre ti, se puede comenzar por eliminar viejas publicaciones de Facebook, tweets, fotos o cualquier contenido que te provoque vergüenza. Además, si se está al tanto de la importancia de la privacidad, también es importante para amigos y familiares, así que elimina cualquier imagen innecesaria en la que aparezcan. Pedirle a Google y Bing que borren la información personal Después de hacer un poco de autolimpieza, utilizar la nueva herramienta puesta a disposición por Google para eliminar información personal de sus resultados de búsqueda. Hasta ahora, Bing solo permite la eliminación de imágenes no consensuadas o enlaces rotos y contenido obsoleto. Pensar antes de compartir Ahora es momento de planificar el futuro de tu vida virtual. Tal vez todavía se quiera mantener una cuenta en Instagram, LinkedIn o cualquier otra plataforma de redes sociales y eso está bien. Pero hacer un esfuerzo adicional, revisar las preferencias de privacidad, elegir sabiamente quién puede ver las publicaciones y evitar compartir contenido innecesario del que luego puedas arrepentirte. Usar una VPN Esta capa adicional de protección asegurará que la conexión esté encriptada y la ubicación enmascarada. Sobre todo, esto ayudará a evitar que los hackers metan sus narices en la información personal.

El jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica, Camilo Gutiérrez Amaya, compartió que el seguimiento de estos pasos de forma puntual no garantiza el control total de la información personal que llegamos a subir a la web. Sin embargo, enfatizó que esto depende del "tipo de usuario" que seamos, ya que esto definirá la protección a nuestra privacidad y la limitación de nuestra presencia en línea, principalmente en las redes sociales. En sí, estas instrucciones garantizan que podamos eliminar la mayor parte de nuestra huella digital.

“Por el contrario, si tus datos están en todas partes y has perdido la cuenta de cuántas veces utilizaste tu dirección de correo electrónico y número de teléfono para iniciar sesión en sitios web y aplicaciones, sin mencionar todos los datos relacionados con tu actividad en línea que esos servicios venden a terceros, con tu consentimiento, es probable que no. De todas maneras, tienes tiempo para limitar lo que las personas o las empresas pueden verificar sobre ti. Esto es importante, no solo para la privacidad general, sino también para evitar daños que puedan provenir de exponer tu privacidad o preferencias personales en el espacio público”, concluyó.

