WhatsApp: Esta es la lista de celulares que dejará de ser compatible con la aplicación en septiembre de 2022

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp continúa actualizándose para brindar un mejor servicio de los millones de usuarios que acceden diariamente a la app. Es por eso que constantemente la aplicación anuncia una serie de teléfonos que dejarán de ser compatibles, con el objetivo de continuar reforzando la seguridad en su plataforma.

Durante el mes de septiembre de 2022, la compañía de mensajería instantánea no podrá ser utilizada en algunos teléfonos, ya que los sistemas operativos no podrán descargar las nuevas versiones de WhatsApp. Este apagón afecta a iOS y Android, por igual, por lo tanto, te contaremos cuáles son los celulares que ya no podrán contar con una de las aplicaciones que pertenece a la familia de Facebook.

En ocasiones, es probable que los usuarios experimenten problemas con WhatsApp, si lo reiniciaste y siguió presentando inconvenientes, la explicación reside en esta nueva actualización que impedirá que funcione en determinados smartphones.

WhatsApp se actualiza.

Foto: Pixabay

¿Cuáles son los Sistemas Operativos que dejarán de ser compatibles con WhatsApp en septiembre 2022?

En este sentido, a continuación te contamos detalladamente cuáles son las empresas de celulares que no podrán seguir usando WhatsApp. Los Sistemas Operativos que dejarán de ser compatibles con WhatsApp son:

Dispositivos con Android 4.0.1 o inferior

Dispositivos con iOS 12 o inferior

WhatsApp dejará de funcionar en los siguientes celulares Android a partir de septiembre de 2022:

Samsung Galaxy

Trend Lite

Tren 2

S3 Mini

XCover 2

Core

Ace 2

LG Enact

Optimus L4

Lucid 2

Optimus F7

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5 II

Huawei Ascend Mate

Ascend G740

Huawei Ascend D2

En el caso de Apple, los dispositivos iPhone que dejarán de funcionar con WhatsApp son:

IPhone SE

6S

6S Plus

Si tu celular se encuentra fuera de los parámetros indicados, el funcionamiento de WhatsApp será exactamente igual al que estabas acostumbrado. Por lo que no deberías preocuparte.

SEGUIR LEYENDO:

¿Cómo saber si tu Mac tiene algún malware o virus instalado?