Truco de WhatsApp: De está manera podrás bloquear números desconocidos en la app

En WhatsApp tenemos muchas funciones disponibles al alcance de nuestra mano, intercambiar archivos, llamadas de vídeo, voz, entre muchas otras que nos permiten hacer de la comunicación algo más sencillo, pero algunas veces esto puede ser costoso para el tema de la privacidad, ya de qué forma muy sencilla podemos comunicarnos con cualquier otra persona, solo necesitamos el número de teléfono y con esto tenemos acceso a su WhatsApp.

Todo esto combinado con algunas empresas dedicadas a vender por teléfono, ofrecer servicios e incluso las lamentables filtraciones que se han visto en los últimos días, hace que nuestra seguridad y privacidad se vea comprometida, afortunadamente hay maneras de solucionar y de evitar tener contacto con las personas que nos contactan desde un número desconocido.

Aunque la ventaja de WhatsApp es que podemos hablar con cualquier persona, con solo tener su número telefónico, esto se puede convertir en algo riesgoso para la privacidad, porque se habla de que hay hasta 2 mil millones de usuarios usando la plataforma, por lo que pueden presentarse algunos problemas, incluso hasta posibles fraudes que puedan ocurrir dentro de la plataforma, así que esta es la manera en la cual puedes bloquear y reportar números de personas desconocidas.

Bloquear números desconocidos

Lamentablemente a veces recibimos contenido no adecuado de algunos números desconocidos, incluso hasta material explícito e insensible, para poder bloquear el número tenemos que hacer lo siguiente:

Una vez que acabas de recibir, un archivo, documento, videollamada o mensaje de cualquier número desconocido y no deseado, lo que tenemos que hacer es no abrir nada que se reciba dentro de la plataforma, ya que no conocemos las intenciones, como segundo paso, hay que pulsar en el nombre del contacto, nos aparecerá toda su información, nombre de usuario estado y demás, pero en la parte inferior tenemos el botón de bloquear, solo es cuestión de pulsar sobre este apartado para ya no recibir mensajes.

Además, en la misma ventana nos aparece el botón de reportar, desde aquí también podemos reportarle a la plataforma que ese número nos está causando problemas, es importante aclarar que si solo se reporta y no se bloquea, la otra persona o empresa podrá seguir enviando mensajes, tenemos que bloquear directamente para ya no recibir nada más por parte de ese número.

La opción recomendada es reportar y bloquear para no tener ningún problema, en caso de que otras personas también reporten el mismo número WhatsApp procederá a revisar que acontece para incluso suspender la cuenta, es así cómo podemos evitar tener problemas de seguridad y privacidad dentro de la plataforma, es importante mencionar que solo el botón bloquear nos evitará tener contacto, recuerda no dejar tu número públicamente en redes sociales y otros sitios, ya que podrías tener una brecha importante de seguridad.

