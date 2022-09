Una vez más Netflix se aventura en los videojuegos, lanzará un título de repostería

La plataforma de películas y series más popular en la actualidad, Netflix, cuenta con un apartado de videojuegos, si bien, actualmente no es muy popular, la compañía mantiene dentro de sus planes agregar nuevos títulos a su catálogo, entre ellos uno nuevo basado en la serie de repostería Nailed it Baking Bash.

Nuevo videojuego de Netflix

Ahora sabemos, que este nuevo videojuego llegará el próximo 4 de octubre, más tarde en el mismo mes, de forma exacta, el 7 de octubre, llegará una nueva temporada a Netflix de este programa que es muy conocido por ser una competencia de cocina que sobresale al resto.

El desarrollo del videojuego está a cargo de Paladin Studios, empresa reconocida conocida por otros títulos como, enercities, Good Job! Strombo Kingdom, entre otros. Se sabe que la temática será acerca de minijuegos en los que el usuario deberá hornear, pintar y decorar pasteles.

Además, el videojuego contará con un modo multijugador, gracias a esta función las personas podrán competir con amigos, familiares y demás, en un minijuego donde la persona que lo haga mejor en un tiempo predeterminado se llevará la victoria, entre otros modos de juegos, también habrá para un solo jugador donde se tendrán que pulir las habilidades para posteriormente enfrentarse con otras personas.

Nailed it Baking Bash.

Foto: Netflix.

En el pasado ya se han visto otros videojuegos que sirven de promoción para una serie, por ejemplo Exploding Kittens, que estará disponible para 2023, además hay otros que están en desarrollo, por ejemplo, The Queen Gambit, Shadow and bone, Too caliente de manejar y basado en la popular serie, La casa de papel.

De acuerdo a lo que ha dicho la compañía, esperan terminar 2022 con aproximadamente 50 juegos en la plataforma que tienen actualmente, también aparte de ser un tema publicitario, esperan llegar a otras personas que son amantes de los videojuegos, así como expandir el número de usuarios activos que usan estos títulos.

Lo que los hace interesantes es que las personas podrán interactuar mediante los videojuegos, lo cual es importante para la creación de una comunidad en línea y también competitiva, aunque actualmente, de todos sus usuarios, solo el 1 % hace uso de los títulos, así que será cuestión de tiempo para ver qué estrategia implementar para acrecentar dicho número.

