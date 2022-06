El celular se ha convertido en una herramienta trascendental en nuestra vida, al punto de ser imprescindible para cualquier tipo de tarea. Y la utilización constante del smartphone repercutirá en la duración de la batería. En consecuencia, para que no te traslades con tu cargador a todas partes, te daremos 5 claves para que la batería te dure más.

En primer lugar, es necesario que sepas que las aplicaciones consumen una enorme cantidad de batería, inclusive cuando no están en funcionamiento. De acuerdo a expertos, las app señaladas son Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube y WhatsApp. Además, deberás asegurarte de las aplicaciones que funcionan en segundo plano y gastan energía, como Spotify o Google Photos –esta última realizando copias de seguridad-.

Otra opción para que la batería dure más será activar el modo nocturno en el smartphone. En consecuencia, si tu móvil tiene una pantalla OLED (la mayoría de los móviles modernos de gama alta la tienen), cambiar el software al modo oscuro puede ahorrar batería, ya que los píxeles oscuros de un panel OLED no necesitan energía para iluminarse. A su vez, especialistas recomiendan activar el modo ahorro de batería, ya que reducirá o modificará muchas funciones del celular para ahorrar batería, como el brillo de la pantalla del móvil.

Siguiendo esta línea, desactivar la ubicación será una buena opción, aunque no para la seguridad de tu celular. Algunas aplicaciones utilizan continuamente tu ubicación, incluso cuando no la utilizas. Lo hacen a través de un proceso llamado Servicios de Localización, y aunque se supone que no interfiere, consume mucha batería.

Foto: Pixabay

Por último, expertos sugieren reducir el brillo de la pantalla. Es que si pones al máximo el brillo de tu celular, la batería se te acabará en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, si no estás en el exterior a plena luz del día, bajar el brillo es una buena manera de ahorrar energía.