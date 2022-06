WhatsApp: Cómo configurar tu cuenta para elegir quién te puede agregar a un grupo

WhatsApp es una aplicación que nos permite comunicarnos en tiempo real con familiares, amigos y demás personas, dentro de la misma podemos intercambiar archivos multimedia, es decir, videos fotografías entre otros elementos, aunque la plataforma busca que todas las personas tengan privacidad y que nadie sufra de acoso u otras situaciones que pueden perjudicar al usuario final. Por lo anterior, existen varias medidas a tomar para mejorar nuestra seguridad y también privacidad.

Dentro de la plataforma podemos ingresar a grupos para mensajear con muchas personas al mismo tiempo, el problema de esto es que actualmente, cualquier persona con nuestro número puede agregarnos a los grupos que quiera con la gente que desee, sin embargo, podemos configurar en los ajustes de la app para que esto no sea así.

¿Cómo configurar tu cuenta para elegir quién te puede agregar a un grupo?

Para poder realizar este tipo de configuración, es muy sencillo, solo tenemos que abrir WhatsApp, ir al apartado de ajustes que se encuentra en la parte superior de la aplicación, precisamente en los tres puntos, seguido de esto en la cuenta, privacidad y aquí es donde podemos ver la configuración de los grupos, se puede cambiar a únicamente contactos, nadie o cualquier persona.

Bajo dicha configuración podemos establecer quién y cómo nos pueden añadir a los grupos, así como delimitar de forma específica, bajo dicha configuración no nos agregaran a grupos extraños o con personas desconocidas.

Dentro del mismo apartado también podemos configurar nuestra hora de conexión, la ya conocida doble palomita para que ya no aparezca y así ya no sabrán si leímos o no el mensaje, entonces dentro de este tipo de ajustes podemos configurar todo de forma adecuada para proteger nuestra privacidad.

Recuerda que WhatsApp está trabajando en actualizaciones para que en caso de que te quieras salir de un grupo, éste no envié una notificación a todas las personas y solo a los administradores, también la recomendación de seguridad es tener actualizada la aplicación para tener todas las mejoras de seguridad y no tener inconvenientes.

