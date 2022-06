WhatsApp: Cómo escribir a un número sin agregarlo a tu agenda de contactos

La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp ha evolucionado de forma positiva, buscando mejorar la seguridad de sus usuarios y también la fluidez en los múltiples dispositivos donde funciona dicha aplicación.

En WhatsApp también existen algunos trucos que puedes aprovechar para sacarle el máximo provecho a la app, uno de ellos es al momento de escribir un mensaje a una persona que no tenemos agregada en contactos es posible ocultar el número.

En la actualidad para escribir a una persona en WhatsApp, necesitamos registrar su número en la agenda, seguido de esto vamos a la aplicación, buscamos su nombre y con esto podemos intercambiar mensajes, textos imágenes videos y más. Sin embargo, en el caso de que no queramos añadir a las personas a nuestros contactos, también podemos hacerlo “sin agregarla” aunque esto conlleva más pasos.

Trucos para contactar a usuarios que no tengas registrados en agenda en WhatsApp

En la actualidad existen varios métodos, el primero aplica únicamente para personas que están en grupos, si nos encontramos en un grupo y hay una persona con la que queremos contactar, basta con pulsar en su nombre y nos enviará directamente a su chat, en WhatsApp Web y para aplicaciones saldrá una serie de opciones donde podemos seleccionar entre videollamada, llamada de audio o un mensaje, así podemos tener contacto sin necesidad de tenerlo registrado en la agenda.

El segundo método es un poco más complejo pero muy funcional, primero que nada, necesitamos conocer que la plataforma implementa los URL de contacto, esto es funcional para personas, empresas o demás que buscan tener un enlace directo a su WhatsApp, para ingresar al chat basta con pulsar en él y con ello ya podemos intercambiar mensajes sin necesidad de añadir a la tienda u otros servicios a nuestros contactos.

¿Cómo generar un enlace de contacto en WhatsApp?

Este tipo de enlaces se pueden hacer de forma manual, de hecho si contamos con un negocio o necesitamos que nos contacten de forma rápida, podemos hacer uno para uso personal, el url es el siguiente https://api.whatsapp.com/send?phone=AAXXXXXXXXX solo lo que tenemos que hacer es, cambiar las “A” por el código del país que en el caso de México es 52 y las “X” por el número del contacto.

Una vez que tenemos el url bastará con abrirlo y así es como nos redirigirá a la aplicación de WhatsApp directamente en la conversación de esa persona, de esta manera es cómo podemos contactar a alguien sin necesidad de agregarlo.

Si tenemos toda la configuración de privacidad dirigida únicamente a nuestros contactos, esa otra persona al no tenerla agregada no podrá ver estados, foto de perfil ni tampoco la ùltima hora de conexión, por lo que no nos tenemos que preocupar por que vea lo que hemos publicado, estamos publicando o cuándo y cómo nos conectamos.

Dicho enlace también se puede hacer con nuestro número, si lo hacemos de esa manera, podemos compartirlo y cualquier persona que lo tenga puede contactarnos de forma directa, sin necesidad de agregarnos y recuerda hacerlo siempre directamente desde un navegador para no tener ningún inconveniente y ser dirigidos directamente a WhatsApp, así es como podemos hablar con alguien en la plataforma, sin necesidad de tenerlo agregado.

