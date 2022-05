Consejos para saber si mi celular soporta la carga inalámbrica

Todos los días traemos nuestro smartphone con nosotros y con el uso es completamente normal que necesitemos cargarlo día a día, para esto algunos fabricantes han estado desarrollando nuevas tecnologías, desde la carga rápida hasta otras soluciones como carga inalámbrica.

La carga inalámbrica funciona de una forma muy sencilla y es que con solo colocar nuestro dispositivo en un cargador inalámbrico, esto genera un campo magnético, esto emite energía y es así como podemos cargar nuestro smartphone, este soporte o base de carga está conectado a la energía eléctrica y hay de múltiples capacidades pero para esto también necesitamos de un dispositivo que sea compatible con dicha función.

Para poder conocer si nuestro dispositivo es compatible con la carga inalámbrica es de una manera muy sencilla, hay distintas formas de conocer esto, primero es mediante una inspección física, los smartphones que cuentan con este sistema, en la parte trasera hay una superficie de cristal, este funciona como un conductor para poder inducir la energía eléctrica. Incluso hay otros dispositivos que tienen una especie de círculo metálico que cumple con dicha función.

En caso de que el diseño de tu smartphone no deje ver este sistema, puedes usar una aplicación para conocer si cuentas con la tecnología de carga inalámbrica, o no, en la tienda de aplicaciones hay que descargar Wireless Charging Checker, instalarla y dentro de la misma aplicación hay un botón llamado check, presionamos sobre el mismo y la app nos indicará si contamos o no con dicha tecnología.

Estos son los dos métodos que podemos emplear para verificar si contamos con la tecnología de carga inalámbrica, también hay otra tecnología llamada carga inversa que nos permite juntar dos dispositivos y cargarlos de forma inalámbrica usando la batería de uno para cargar la de otro, esto es algo completamente distinto a la carga inalámbrica y se puede verificar en el apartado de ajustes, batería y rendimiento, en este apartado nos indica si también contamos con esa función o no.

También la recomendación es siempre usar el cargador inalámbrico original de nuestro smartphone o en caso de que no venga incluido, adquirir uno que sea completamente de la marca para no tener ningún problema y además el rendimiento no se vea afectado.



