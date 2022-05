¿Por qué los teléfonos con Android cargan más rápido que los iPhone?

Los dispositivos de Apple actualmente cuentan con un material de construcción premium, desde sus acabados hasta la resistencia, sin embargo, una de las grandes debilidades de estos podría ser la batería, además de la carga rápida que para algunas personas, no está a la altura que algunos otros smartphones con Android.

Actualmente utilizar el dispositivo todo el día se ha convertido en algo normal, esto evidentemente requiere de una buena batería que soporte las jornadas de trabajo o incluso hasta de juego, esto evidentemente ha hecho que las empresas incluyan baterías de 4000 o hasta 5000 mAh, todo esto también nos lleva al apartado de carga, la carga rápida es muy importante para muchas empresas, hay terminales que se llegan a cargar por completo en 15 minutos, sin embargo con el iPhone esto no ocurre así.

Apple no ofrece información técnica sobre su batería, lo único que se menciona es cuántas horas de vídeo o de llamadas puedes hacer con una carga, los dispositivos más recientes cuentan con una carga rápida que no termina de convencer a las personas, todo debido a que por ejemplo el iPhone 13 pro max de 30W no puede aprovechar todo su potencial de carga ya que hay que comprar un cargador especial y original de la empresa para poder hacerlo.

A todo esto se le agrega que Apple decide optar por velocidades de carga baja para hacer durar su batería el mayor tiempo posible y no tener temas de garantía en corto tiempo, así que se ha calculado que la carga de los iPhone ocurre a 18W y una de las diferencias más importantes contra los dispositivos Android es que estos cuentan con más potencia e incluso con mayor velocidad de carga, aunque algunas veces estos llegan a perder a pesar de tener más.

Apple está consiente de estás posibles desventajas así que ha elaborado un estándar para que el dispositivo no tenga problemas durante la carga y también para que las personas no usen cargadores de terceros así como cables, cómo primer punto es importante usar un cable que tenga el mensaje, made for iPhone, hay que revisar si nuestro smartphone cuenta con carga rápida, seguido de esto la carga comienza de forma rápida y paulatinamente va bajando la velocidad para no dañar el dispositivo, por último se usa un cargador Qi en el caso de la carga inalámbrica.

Todos estos pasos hay que cumplirlos para no dañar nuestro dispositivo y también para cargarlo correctamente, además de obtener el mejor rendimiento de la batería, y aunque la razón principal de porque el iPhone pierde contra Android se basa en que los dispositivos de Google tienen más potencia en la batería y el cargador, de acuerdo a Apple no ha incluido este tipo de baterías porque apuesta a la fiabilidad a largo plazo.

