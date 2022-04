WhatsApp: Llegará una nueva función que te ayudará a administrar mejor tus chats

WhatsApp rápidamente se ha hecho de miles de usuarios y esto ha llevado a la plataforma a mantener actualizada de una forma constante, pero sobre todo estar disponible en la gran mayoría de dispositivos actuales, lo cual la hace compatible con ordenadores de escritorio y portátiles a través de la versión web.

El sitio web especializado en WhatsApp, WABetainfo ha publicado las últimas novedades sobre la beta 2.2216.4.0 de acuerdo a lo que se ha visto en las capturas, esta nueva actualización incluye una función que permite filtrar los chats, a través de la versión para Windows.

Esta nueva función llega con un rediseño de interfaz que incluye el botón filtrar chats, dicha actualización también se ha visto en WhatsApp Bussines para Android e iOS, recuerda que de momento solo está disponible para la versión beta 2.2216.4.0.

Tal y como se visualiza en las imágenes podemos filtrar los chats entre no leídos, para aquellos que no hemos visto, contactos y nos muestra mensajes de nuestros contactos, no contactos y grupos, después de filtrarlos solo observaremos de acuerdo al filtro seleccionado.

Dichas funciones se encuentran en fase beta y se ha visto en la aplicación para Windows y también en la versión Bussines para Android e iOS pero no se descarta la posibilidad de que llegue a todos los sistemas y también dispositivos compatibles con WhatsApp.

Últimamente, han estado llegando muchos cambios de interfaz a la aplicación, desde el cambio de botón de la cámara y ahora con estos nuevos filtros, en caso de que quieras participar en la beta de WhatsApp, solo es cuestión de ir a Google Play Store, desplazarse hacia la parte inferior y pulsar en participar en beta, algunas veces dicha opción no está disponible debido a la alta demanda de la misma pero en caso de que apliques podrás probar las funciones de dicha app antes que cualquier persona.

SEGUIR LEYENDO:

Paso a paso: cómo cancelar tu cuenta de Twitter y cómo desinstalar la app

¡Vivas nos queremos! 3 útiles apps para que las mujeres se cuiden entre ellas